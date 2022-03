Zelensky al Parlamento italiano, orario e dove vedere in diretta tv e streaming il discorso del presidente ucraino

L’Ucraina dal 24 febbraio scorso è sotto l’attacco dei russi. Intere città distrutte, rase al suolo, bombardamenti quasi all’ordine del giorno, anche nelle zone più improbabili, quelle residenziali o quelle degli ospedali, famiglie in fuga, bambini che hanno dovuto vedere con i loro occhi l’orrore. E la disumanità di chi non si ferma davanti a nulla. E se donne e piccoli hanno potuto varcare la frontiera, con non poche difficoltà, gli uomini, quelli che possono, sono rimasti a combattere nella propria patria. A capo della resistenza il presidente Zelensky, lui che oggi parlerà al Parlamento Italiano proprio come ha fatto nelle settimane scorse in altri Paesi, dal Bundestag al Congresso negli Stati Uniti.

Held talks with 🇳🇱 Prime Minister @MinPres. Informed about the struggle against the aggressor, war crimes, shelling of civilian infrastructure. Thanked for the significant support to 🇺🇦 people. Discussed the course of the peace process. We must stop the war together. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 21, 2022

Il discorso di Zelensky al Parlamento Italiano oggi: a che ora inizia

Probabilmente, come si può immaginare, Zelensky si collegherà in diretta con il Parlamento Italiano e farà il punto della situazione sull’andamento dell’invasione russa in Ucraina. Poi, quasi sicuramente, si rivolgerà ai politici per chiedere aiuto o armi dall’Occidente, che servono per fermare la furia russa. L’intervento del Presidente Ucraino è programmato alle 11: da Montecitorio ci sarà il collegamento con Kiev e Zelensky parlerà in videoconferenza. Saranno i presidenti di Camera e Senato, Roberto Fico ed Elisabetta Casellati, a presentarlo e a introdurlo in quell’intervento che dovrebbe durare circa un quarto d’ora.

Dove vederlo

L’evento potrà essere seguito sui canali streaming della Camera, sia nel sito di Montecitorio, sulla Web Tv, che sulla piattaforma YouTube. E’ una conferenza molto attesa, anche se già diversi parlamentari hanno annunciato che non parteciperanno, come quelli di Alternativa C’è, che sono convinti si tratti di ‘un’operazione di marketing che non servirà a far cessare le ostilità’. Dello stesso parere anche il senatore Simone Pillon, che invece vorrebbe invocare la pace.