Pomezia, apre il nuovo Poliambulatorio della Clinica S.Anna: oggi il taglio del nastro con la autorità (FOTO)

E’ stato inaugurato ufficialmente stamani, venerdì 16 novembre 2018, il nuovo Poliambulatorio della Clinica S.Anna. La struttura, come da noi anticipato in anteprima (in esclusiva on line), offrirà la possibilità agli utenti la possibilità di prenotare 26 visite specialistiche a tariffe vantaggiose, secondo la direzione sanitaria del polo ospedaliero.

Il taglio del nastro di rito è stato effettuato alla presenza del Dr. Rosario Sciuto, direttore sanitario della clinica S.Anna, Fabio Bambini, Dir. Amministrativo dell’ospedale, l’assessore ai servizi sociale ed educativi Miriam Delvecchio in rappresentanza del Comune di Pomezia, la Consigliera Regionale del Movimento 5 Stelle Valentina Corrado, la Guardia di Finanza di Pomezia ed il parroco per la consueta benedizione.

Da lunedì 19 novembre sarà possibile prenotare le visite specialistiche in regime privato presso il Poliambulatorio situato al civico 67 della Via del Mare (accanto all’ospedale S.Anna, ndr); dieci i locali della nuova struttura: i medici specialistici, secondo un calendario in via di definizione, occuperanno a rotazione i vari ambulatori, eccezion fatta per la dermatologia – definita quale punta di diamante del progetto – che avrà due postazioni fisse per esigenze logistiche legate all’uso di determinati macchinari. A breve l’agenda completa con tutti gli orari.

Queste, al momento e salvo cambiamenti, le visite prenotabili a partire dal 19 novembre: Angiologia, Chirurgia (Generale, Plastica e ricostruttiva, Vascolare, Maxillo-facciale), Oncologia, Endocrinologia, Neurologia, Ortopedia e Traumatologia, Ostetricia e Ginecologia, Urologia, Dermatologia, Gastroenterologia, Anestesia e Rianimazione, Malattie dell’apparato respiratorio, Neurochirurgia, Ematologia, Malattie infettive, Nefrologia, Geriatria, Pediatria, Allergologia e Immunologia Clinica, Scienza dell’Alimentazione, Medicina del lavoro, Reumatologia.