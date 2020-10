Pomezia, Covid-19: le prime immagini dal “Drive-In” per i tamponi alla Macchiozza, ecco i primi cittadini in coda (FOTO)

E’ attiva da circa un’ora la postazione per i tamponi per il Covid-19 della Regione Lazio a Pomezia. Come anticipato ieri il presidio della Asl Roma 6 si trova alla Macchiozza (via del Mare Km 19), e sarà a disposizione dei cittadini dal lunedì al venerdì, inizialmente con orario 15.00/18.00. Mentre scriviamo le operazioni si stanno svolgendo senza inconvenienti e la Via del Mare, anche per via dell’ampio piazzale della struttura, non sta avendo ripercussioni. Discreta l’affluenza fino ad ora al drive-in: mentre scriviamo sono circa 20 le auto presenti nell’area.

“Drive-in” a Pomezia: si parte oggi

All’attivazione del presidio sanitario della Asl Roma 6, voluta fortemente dall’Amministrazione Comunale, sono intervenuti proprio il primo cittadino Adriano Zuccalà e, tra gli altri, anche la Consigliera Regionale Valentina Corrado. Queste le loro prime parole.

«Devo complimentarmi con i cittadini perché stanno avendo un comportamento esemplare nell’attendere il proprio turno in coda – dichiara il Sindaco Zuccalà – Al momento non stiamo avendo problemi logistici riscontrati da altre parti. Chiaramente dovrà essere potenziato nei prossimi giorni e nelle prossime settimane. Stiamo ipotizzando la realizzazione di una seconda postazione da dedicare al contesto scolastico e vediamo se possiamo attivarla; in questo caso il Comune cercherà di individuare un’area idonea allo scopo. Tempistiche? Al momento non possiamo fornirle, non abbiamo tempi certi. Certo è che se si vorrà perseguire questa strada, considerando che con il passare dei giorni, potrebbero verificarsi – anche se tutti ci auguriamo di no – nuovi casi negli Istituti. Per questo cercheremo di lavorare a soluzioni nel più breve tempo possibile. Intanto registriamo il buon punto di partenza di questo Drive-In, un passaggio cruciale per la città di Pomezia».

«L’affluenza è nelle aspettative che ci eravamo fatti – aggiunge Valentina Corrado – il Drive-In di Pomezia permetterà di alleviare il carico delle altre postazioni già presenti nel nostro distretto sanitario. Attivare qui una postazione consentirà di intercettare eventualmente in maniera capillare gli infetti e arginare così la diffusione del virus. Il prossimo passo sarà potenziare ulteriormente le strutture Drive-in e sopratutto i test rapidi nelle scuole. Sarà necessario anche implementare la strumentazione e i laboratori in modo che poi possano processare e lavorare i test velocemente; è lì che, in effetti, avvengono talvolta degli “ingolfamenti”. L’obiettivo, tra l’altro se ne discuterà nel corso del pomeriggio in Consiglio Regionale dove mi sto recando, è avere un sistema efficiente, una rete di strutture pubbliche e private convenzionate presso le quali sarà possibile dare all’utente l’esito del tampone a stretto giro».

Postazione “Drive-In” a Pomezia per fare i tamponi per il Covid-19: tutte le informazioni

Ricordiamo che l’accesso, così come le altre postazioni Regionali, è con con ricetta – anche dematerializzata – e codice fiscale, per tutte le fasce di età. Il tampone è gratuito. Ancor più nel dettaglio, fa sapere la Asl Roma 6, possono accedere direttamente senza prenotazione i cittadini che hanno avuto indicazioni dal SISP Aziendale e tutti coloro che sono inviati dal proprio MMG (medico medicina generale) /PLS (pediatra di libera scelta) con ricetta rilasciata secondo le indicazioni e modalità previste della Regione Lazio. Tutti dovranno essere muniti di Tessera Sanitaria come visto.