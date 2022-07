Pomezia, eventi e melodie al Museo Civico Archeologico Lavinium: primo appuntamento il 4 agosto

Giovedì 4 agosto ore 21:30 Il principe, il mago e il flauto magico

Avventura musicale liberamente tratta da “Il flauto magico” di W.A. Mozart Una storia avvincente che riprende i temi fondamentali del famoso Singspiel con alcuni dei personaggi fondamentali della storia originale – appositamente scelti per rendere la narrazione più fluida ed adatta al pubblico odierno – e una selezione di arie famosissime e coinvolgenti.

Il progetto nasce allo scopo di avvicinare ogni tipo di pubblico, dai ragazzi agli adulti, ad un genere musicale che talvolta viene inteso come distante e incomprensibile.

E’ stata creata una messa in scena accattivante, un testo esplicativo e semplice che conduce, senza annoiare attraverso la narrazione della storia, a una fedele esecuzione di arie scelte e brani strumentali, con orchestra in scena e cantanti che interagiscono con lo spazio della platea. Sul palco l’orchestra in piena vista partecipa attivamente alla narrazione e gli strumenti diventano piacevoli compagni di viaggio. I cantanti si mescolano col pubblico e raccontano – divertendo e divertendosi – una storia sempre attuale: quella della vittoria dell’Amore e del Bene sulle forze oscure e divisive del Male. Ingresso Libero Leggi anche: Torvaianica, prende a calci e pugni la figlia: arrestato 48enne Giovedì 11 agosto ore 21:30 Violini sotto le stelle Un suggestivo concerto dove, attraverso un programma divertente e vario, l’orchestra d’archi ci mostrerà le sue diverse possibilità espressive.

Si spazierà dalle serenate Mozartiane alle divertenti sperimentazioni di Benjamin Britten, fino alle colonne sonore di Ennio Morricone. Orchestra: Europa Musica

Direttore: Francesco Traversi Ingresso Libero Da lunedì 15 a domenica 21 agosto II Seminario Internazionale di Antropologia e Archeologia funeraria Anche quest’anno il Comune di Pomezia ospiterà presso il Museo Civico Archeologico Lavinium gli studenti dell’Università Europea di Valencia diretti dal Prof. Llorençe Alapont Martin che, con la collaborazione della direttrice del Museo, Federica Colaiacomo, svolgeranno, per il secondo anno consecutivo, un seminario di antropologia e archeologica funeraria.

Una settimana intensa di ricerca e di confronto, in cui si cercherà di aggiungere nuovi dati alla lunga e importante storia di Lavinium. Martedì 16, giovedì 18 e sabato 20 dalle ore 16:00 alle ore 18:00 il laboratorio di studio sarà aperto al pubblico con la possibilità di seguire i lavori e approfondire la tematica direttamente con gli archeologi. Sabato 27 agosto ore 21:30 e ore 22:30 Costellazioni e miti Osservazione astronomica con i telescopi e racconto dei miti legati alle costellazioni con l’Associazione Pontina di Astronomia APA-lan.

Il Museo Civico Archeologico Lavinium di Pomezia, in collaborazione con l’Associazione Pontina di Astronomia APA-lan, visto il grande successo dell’anno scorso, propone anche quest’anno, un’osservazione astronomica serale nel parco esterno del Museo.

Un astronomo rievocherà con le proprie parole un viaggio attraverso le stelle e ne illustrerà l’importanza per i nostri antenati, narrando i miti legati alle costellazioni.

Telescopi saranno a disposizione dei presenti per poter osservare ciò che sfugge alla visione ad occhio nudo.

Costo evento : 10 €

Prenotazione obbligatoria In occasione degli eventi serali il Museo sarà aperto dalle ore 20:00 alle ore 24:00 con biglietto di ingresso gratuito.

Vi ricordiamo gli appuntamenti fissi:

PRIMA DOMENICA DEL MESE

Domenica 7 agosto, prima domenica del mese, il biglietto di ingresso al Museo e all’Area Archeologica sarà gratuito e sarà possibile partecipare alle visite guidate al Museo e all’Area Archeologica, con appuntamento al Museo alle ore 10:15 e alle ore 16:15. VISITE GUIDATE ALL’AREA ARCHEOLOGICA

Martedì e giovedì: appuntamento al Museo alle ore 9:00 e alle ore 15:00

Sabato, domenica e festivi: appuntamento al Museo alle ore 10:00 e alle ore 16:00 Costo visita guidata: € 3,00 + biglietto di ingresso

Prenotazione obbligatoria entro il giorno precedente secondo gli orari di apertura del Museo. PER INFO E PRENOTAZIONI :

0691984744

museoarcheologicolavinium@ gmail.com