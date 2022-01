Pomezia. Sorpreso con centinaia di dosi di cocaina, minaccia i carabinieri: arrestato 21enne

Non solo il 49enne arrestato per spaccio, a Pomezia anche un giovane, un 21enne noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile. Il ragazzo, infatti, è stato sorpreso all’interno di una piazza di spaccio mentre si aggirava con fare sospetto.

Pomezia, 21enne sorpreso con la droga minaccia i Carabinieri

Il 21enne è stato notato dai Militari mentre, con fare sospetto, si aggirava nei pressi di alcune cantine condominiali delle palazzine popolari. Atteggiamento che ha insospettito i Carabinieri, che hanno immediatamente proceduto al controllo. Alla loro vista, però, il giovane ha cercato di darsi alla fuga, che è stata breve perché è stato fermato e trovato in possesso di un pezzo di hashish e un mazzo di chiavi, attraverso le quali i militari sono risaliti a uno scantinato.

Scantinato ‘stupefacente’ a Pomezia

Nel locale, i Carabinieri hanno trovato 87 g di cocaina, suddivisa in 120 dosi, 13 g di crack, bilancini di precisione, materiale per il confezionamento e una pistola giocattolo priva di tappo rosso. Ma il 21enne, anche davanti all’evidenza, ha tentato di fare di tutto per ostacolare l’operato dei militari. E, come se non bastasse, ha pensato bene di intimorirli, di minacciarli, fino a quando non è stato arrestato e portato in caserma, dove è stato trattenuto e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.