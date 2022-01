Pomezia, spaccio “drive in”, ma i carabinieri si gustano la scena: arrestato 49enne

Si aggirava con fare sospetto in una nota piazza di spaccio di Pomezia, ma il suo atteggiamento ha attirato l’attenzione dei Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile, che sono intervenuti e lo hanno arrestato. A finire in manette un 49enne romano, con precedenti, che è stato visto prima salire, poi immediatamente scendere da un’auto, per poi dirigersi in un palazzo e ritornare da quel veicolo, dove un secondo uomo lo stava aspettando.

Leggi anche: Pomezia. Sorpreso con centinaia di dosi di cocaina, minaccia i carabinieri: arrestato 21enne

Pomezia: arrestato 49enne

Così, i militari sono intervenuti: hanno bloccato l’uomo e lo hanno trovato con dosi di cocaina. Anche l’acquirente, che è stato scoperto con 3 dosi della stessa sostanza appena acquistata, è stato identificato e segnalato alla Prefettura come assuntore. Lo spacciatore, invece, è stato sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo.