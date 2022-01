Prati, a rischio licenziamento 31 lavoratori dello storico Hotel Cicerone: «Crisi? Unico obiettivo mandarci via»

Che il settore turistico alberghiero sia stato quello maggiormente colpito dall’emergenza sanitaria causata dal Coronavirus è fuori discussione. Lockdown, riaperture soltanto parziali ma soprattutto l’incertezza nel viaggiare sono stati fattori alla base di una crisi probabilmente senza precedenti.

Ma a rimetterci ora, come conseguenza e nonostante i provvedimenti a sostegno da parte del Governo nei mesi scorsi, potrebbero essere tanti lavoratori del comparto, messi alla porta senza troppe remore perché ritenuti in “esubero”. Una situazione esplosiva soprattutto nei numeri considerando che, ad oggi, un terzo degli alberghi capitolini avrebbe già chiuso e migliaia di lavoratori rischiano ora di ritrovarsi senza un lavoro.

Il caso dello storico Hotel Cicerone a Prati e il precedente di Pomezia. Licenziamento come “regalo di Natale” ai dipendenti

Tra i casi senza dubbio più eclatanti vi è quello dello Sheraton di Roma ma anche di un’altra storica struttura romana, come quella dell’Hotel Cicerone nel rione Prati. Ebbene, l’azienda, anche qui, poco prima di Natale, ha deciso di avviare di una procedura di licenziamento collettiva. A rischio ci sarebbero quindi una trentina di lavoratori (31 unità per la precisione). Si tratta di addetti, nello specifico, alle molteplici attività presenti sin qui nell’Albergo, dalla ristorazione, al ricevimento passando per il reparto sala fino ad arrivare alla gestione dei garage solo per fare alcuni esempi.

A renderlo noto sono gli stessi lavoratori che ci hanno girato la lettera ricevuta dall’azienda. Azienda per altro non nuova alla cronache considerando che una situazione simile è stata vissuta dai lavoratori dell’Hotel Selene di Pomezia – anch’essa rientrante tra le 28 strutture della compagnia (la IH Hotels) sparse tra l’Italia e non solo – i quali solo a luglio scorso hanno visto ritirarsi le procedure per il licenziamento collettivo.

Lavoratori a rischio all’Hotel Cicerone, il sit-in di protesta: «Crisi? Unico obiettivo quello di mandarci via» I dipendenti dell’Hotel Cicerone che ora rischiano il posto però non vogliono arrendersi. Il personale era già stato drasticamente ridimensionato attestandosi a 40 unità totali. E ora ne dovrebbero rimanere soltanto nove. Nelle scorse ore hanno organizzato un sit-in sotto la sede di Federalberghi, che pure ha chiesto aiuti al Governo per risollevare il settore e salvarlo dalla crisi nera in cui versa, per far sentire la propria voce. Ad incontrarli l’Assessore al lavoro del Comune di Roma Claudia Pratelli, che ha confermato di volere fare “la propria parte mediando col Governo nazionale”, e Alessandro Onorato, Assessore ai grandi eventi e turismo. Queste le parole dei lavoratori dell‘Hotel Cicerone: «Crisi? Dopo metà ottobre non è stato richiesto il ricorso agli ammortizzatori sociali è chiaro che l’obiettivo ultimo sia soltanto quello di mandarci via. Mantengono un numero esiguo di lavoratori, appena 9 unità, che chiaramente non basterà a gestire una struttura così grande, con oltre 300 camere. Come faranno a riaprire? Con che cosa risponderanno alle necessità della struttura? Ricorreranno a contratti a breve, magari attingendo dalle cooperative? Tutto questo è inaccettabile». Come a dire: la pandemia e la crisi sono dati oggettivi, innegabili, ma il confine con il trovare la motivazione (pretesto?) per mandare a casa i lavoratori – trovando eventualmente soluzioni più snelle e anche più leggere in termini di cosi – potrebbe non essere così facile da individuare. L’avvio della procedura di licenziamento collettivo

Ad ogni modo, in merito alla procedura di licenziamento queste sono le motivazioni addotte dall’Azienda. Quest’ultima, si legge nella lettera spedita a lavoratori e Sindacati, menziona a più riprese la pandemia che avrebbe ridotto “i ricavi su base annuale del 97%”. Perdite che sono state “solo ridotte dal massiccio ricorso agli ammortizzatori sociali fino a metà ottobre 2021”.

Ma a pesare, spiega l’azienda, è soprattutto l’incertezza per il futuro più che per il presente dato che nei prossimi mesi è “lecito attendersi flussi turistici modesti e incerti nonché incostanti”. Un fattore determinante sarebbe stata anche la perdita, nel caso specifico dell’Hotel Cicerone, della propria “clientela di riferimento” caratterizzata in particolare da turisti provenienti dall’estero, con gli USA in testa.

Personale drasticamente ridotto

Per tutti questi motivi allora, si legge ancora nella missiva, l’Azienda ha deciso di adottare “un dimensionamento del personale radicalmente modificato e strutturalmente ridotto rispetto a quello su cui era fondato l’Hotel prima della pandemia”. In particolare è stato deciso di non riaprire più il reparto ristorante e conseguentemente il reparto cucina per pranzi e cena.

Tutto il personale di sala e cucina diventerà così in esubero salvo “modesti reimpieghi che saranno possibili nel servizio di bar caffetteria dell’Albergo”. Ma non finisce qui. Verranno infatti esternalizzati inoltre i servizi di facchinaggio e pulizia nonché quello della manutenzione: si tratta di 4 unità in tutto per le quali, spiega la Compagnia, verranno garantite tutele sindacali (ma solo per queste, ndr) di ricollocamento previste. Per le altre, al momento, non è previsto nulla.

Ad ogni modo, proseguendo, ulteriori esuberi saranno individuati nel settore del ricevimento, della gestione del garage e in altre attività ritenute non più necessarie. Escluse sempre dall’azienda possibilità di mobilità verso altre sedi o di riassegnazione a mansioni inferiori. Insomma, una scure a 360° sul personale con tante famiglie che vedrebbero così svanire lo stipendio.

