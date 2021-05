Prenotazioni vaccini Lazio per gli studenti degli Istituti di formazione regionali: come prendere appuntamento, giorni e come funziona

Prenotazioni vaccini Lazio per gli studenti degli Istituti di formazione regionali: come...

E’ stata annunciata l’apertura delle prenotazioni per il vaccino contro il Covid per gli studenti degli Istituti di formazione regionali. Le date sono le stesse dei maturandi: 1,2,3 giugno 2021.

Leggi anche: Vaccino AstraZeneca, Open Day per Over 30 nel Lazio: ecco quando e come prenotarsi

Come prenotarsi

La modalità di prenotazione è la stessa degli studenti maturandi. E’ necessario collegarsi al portale regionale, inserire il codice fiscale e le ultime 13 cifre della tessera sanitaria (TEAM). Nel prenotarsi, lo studente deve compilare un’autodichiarazione in cui specifica che è frequentante dell’ultimo anno e in quale Hub vuole vaccinarsi. Come sempre, come fa sapere la Regione, con la prenotazione del primo appuntamento sarà prenotata anche la seconda dose, da effettuare sempre nello stesso centro vaccinale, che avverrà tra i 21 e i 45 giorni.

Open Week AstraZeneca nel Lazio

Continua quindi senza sosta la campagna vaccinale e, questa volta l’Open Week AstraZeneca è rivolto a tutti maggiori di 18 anni di età, nati nel 2003 e anni precidenti. Per la vaccinazione, come rende noto la Regione, è necessario presentarsi con la tessera sanitaria e il ticket virtuale, quest’ultimo consente di spostarsi anche oltre l’orario del coprifuoco. A partire da lunedì 31 maggio saranno disponibili i ticket virtuali sulla app Unfirst, fino a esaurimento delle disponibilità. Saranno 50 gli hub – sparsi in tutta la Regione – dove si somministrerà il vaccino. Sono disponibili, come fa sapere l’assessore D’Amato, 50 mila dosi e i richiami saranno previsti a fine agosto.