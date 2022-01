Presidente della Repubblica 2022, quote e pronostici per le prossime elezioni: chi sarà il successore di Mattarella?

Presidente della Repubblica 2022, quote e pronostici per le prossime elezioni, si infiamma la partita per decidere chi sarà il successore di Mattarella. Meno di una settimana al primo voto ufficiale che dovrà eleggere il Capo dello Stato per i prossimi sette anni. L’incertezza però, mai come questa volta, è massima e azzardare previsioni è praticamente impossibile. In queste ore sui siti di scommesse impazzano le quote sui possibili candidati. Diamo uno sguardo.

Presidente della Repubblica 2022: quote e pronostici

Per i primi tre scrutini è prevista la maggioranza qualificata mentre basterà quella assoluta in quelli successivi. In tutto sono 1.009 i cosiddetti grandi elettori composti dai 630 deputati, i 321 senatori, comprensivi di quelli a vita, e i 58 delegati dai Consigli Regionali. Ma chi è ad oggi il favorito per diventare il successore di Sergio Mattarella?

In pole c’è l’attuale Presidente del Consiglio Mario Draghi nonostante il Premier abbia evitato di rispondere sin qui alla domanda diretta. La sua quota (1.70) è in leggera risalita ma secondo i bookmakers resta comunque il favorito. Più indietro troviamo la Presidente del Senato Casellati, in ascesa nelle ultime ore (6.00), e Silvio Berlusconi (9.5), l’altro grande nome in corsa sospinto dal centrodestra.

Leggi anche: Paolo Maddalena, chi è il candidato al Quirinale scelto dagli ex M5s

Come e quando si vota per il Presidente della Repubblica

Il primo voto si terrà lunedì 24 gennaio 2022 alle ore 15.00. Come visto servirà la maggioranza qualificata, i due terzi, per eleggere subito il Presidente della Repubblica. In caso di esito negativo il voto sarà ripetuto con il medesimo requisito. Soltanto dalla quarta votazione in poi basterà la maggioranza assoluta.