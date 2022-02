Previsioni Neve, lunedì 7 febbraio 2022 calano le temperature: fiocchi a bassa quota

Previsioni Neve, lunedì 7 febbraio 2022 calano le temperature, arrivano fiocchi a bassa quota. Freddo in arrivo nella settimana di San Valentino come anticipato nei giorni scorsi. Già da domani infatti avremo un nuovo assaggio di inverno che porterà anche a fenomeni nevosi in collina e a quote basse. Facciamo dunque il punto della situazione.

Oggi intanto in Italia quasi ovunque il tempo è soleggiato o parzialmente nuvoloso. Una bella domenica di sole dunque in moltissime località dal nord al sud. Da domani però è atteso l’arrivo del freddo. L’ingresso di una forte corrente di origine artica porterà infatti le temperature ad abbassarsi come riporta il sito specializzato ilMeteo.it. La neve arriverà dapprima al nord per poi spostarsi al centro anche sugli appennini fin sotto i 1.000 metri, con Marche, Abruzzo e Lazio. Dopodiché sarà la volta della Calabria e più in generale del sud.

Fiocchi a bassa quota a febbraio 2022

Non sono da escludere, infine, fenomeni anche per la seconda metà del mese e addirittura fino ai primi di marzo. I precedenti statistici non mancano vedremo se l’aria fredda persisterà e se, come accaduto in passato, la neve si spingerà anche sulle coste o in città come Roma, dove ogni anno praticamente tutti sperano di veder cadere i fiocchi. Non ci resta dunque che attendere l’evolvere della situazione.