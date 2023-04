Primo Maggio 2023: frasi divertenti, aforismi e citazioni famose per messaggi WhatsApp

Anni di lotte e proteste per i diritti nel mondo del lavoro, è questo che si celebra il 1° maggio. Se oggi il lavoro può definirsi dignitoso è solo grazie alle lotte di tante donne e tanti uomini noi dobbiamo ricordare sempre. Forse oggi, nel giorno della loro festa, un po’ di più. Per condividere questa giornata importante con tutti, anche su WhatsApp, abbiamo selezionato le frasi più divertenti ma anche i più bei aforismi da inviare per il primo Maggio. Perché a volte basta il pensiero ed è importante sentirsi uniti nelle continue battaglie!

Frasi e aforismi da inviare il 1 maggio 2023

Il Primo maggio non è un giorno qualunque, perché è il giorno di quelle persone che sono straordinarie: i lavoratori. Buona festa del lavoro!

A chi ha un lavoro…e a chi lo sta cercando! Buon 1° Maggio.

Ti faccio i più sentiti auguri per la festa del lavoro…in smart working!

Bisogna lavorare ed osare, se si vuole vivere veramente. (V. Van Gogh)

Le grandi occasioni vengono perse dalla maggior parte della gente perché sono vestite in tuta e assomigliano al lavoro (T. Edison)

C’è un momento per lavorare ed uno per amare: il ché non lascia altro tempo a disposizione (Coco Chanel)

Imparare a lavorare non solo per sé, per la sua famiglia o la sua nazione, ma a favore di tutta l’umanità (Dalai Lama)

Buon 1 maggio a tutti i lavoratori!

Assicurati di non fare mai meno del tuo meglio (Walt Disney)

Auguri e buon 1° maggio anche a chi oggi sta lavorando!

La pigrizia può sembrare attraente, ma è il lavoro a darti le soddisfazioni (Anne Frank);

Per avere successo, lavora sodo, non mollare mai e soprattutto coltiva una magnifica ossessione (Walt Disney).

Scegli un lavoro che ami e non dovrai lavorare neppure un giorno in vita tua (Confucio);

Senza lavoro nulla prospera (Sofocle);

Abbiate il coraggio di essere onesti e non temete nessun lavoro (Robert Burns).

Le foto da inviare per la Festa dei Lavoratori sui social