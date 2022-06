Pullman a fuoco sull’Aurelia: strada bloccata e traffico in tilt

Attimi di paura questa mattina nella Capitale a seguito di un incendio. Le fiamme hanno coinvolto un pullman a due piani, bloccando completamente la via Aurelia in ingresso verso Roma. Nonostante i disagi alla circolazione stradale e alla viabilità, fortunatamente nell’incendio non ci sono stati feriti.

Incendio in un Pullman: cosa è successo

Il rogo è avvenuto questa mattina, poco dopo lo svincolo per il Raccordo ed ha coinvolto la parte posteriore di un pullman a due piani della società Troiani. Le fiamme sono divampate poco dopo le 9 in via Aurelia796.

Partite dal vano motore, il fumo e le fiamme hanno poi coinvolto la parte posteriore della carrozzeria provocando ingenti danni al pullman.

I soccorsi

L’autista si è subito fermato cercando di intervenire per rimediare all’accaduto. Sul posto è poi prontamente intervenuta anche la squadra dei Vigili del Fuoco di Montemario (8/A) che ha evitato che le fiamme si propagassero lungo tutta la vettura.

Disagi alla viabilità

Sul posto anche la Polizia Locale che ha che ha chiuso la strada dal Raccordo a via Aurelia. Ciò ha inevitabilmente creato disagi agli automobilisti. Sono tuttora in corso le indagini per risalire alle cause dell’incendio.