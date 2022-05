Roma, spaventoso incendio, 8 ettari di terreno in fumo: fiamme spente dopo ore, evacuate le case

La stagione degli incendi è, purtroppo, iniziata. E lo sanno bene alcuni cittadini di Roma che ieri hanno dovuto fare i conti con le alte colonne di fumo nero, il forte odore di bruciato e interi terreni a fuoco. È il caso di via villa Troili dove ieri pomeriggio, intorno alle 14.30, è divampato un enorme incendio di sterpaglie. A notarlo i Carabinieri della Stazione Bravetta, che in quel momento stavano transitando lì e sono incappati nelle fiamme a bordo strada. Fiamme che, se non domate in tempo, si sarebbero propagate nel terreno accanto.

Le fiamme in via degli Antamoro: evacuata una palazzina

A causa del forte vento di ieri pomeriggio, l’incendio si è allargato e dal bordo della strada è arrivato fino al terreno, dove ben 8 ettari sono andati a fuoco. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, ma è stato richiesto anche l’intervento dell’elicottero della Protezione Civile per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

Incendio durato ore

L’incendio, dalle 14.30 di ieri pomeriggio, è stato domato solo in nottata. È stato reso necessario anche evacuare l’intera palazzina di via degli Antamoro, ma poi fortunatamente tutti sono rientrati nelle loro abitazioni e nessuno è rimasto ferito o intossicato.