Puntino rosso sul tuorlo dell’uovo, risolto il grande dubbio: di cosa si tratta

I puntini rossi che spesso vediamo all’interno dell’uovo, hanno un preciso significato che molti sconoscono.

Le uova, spesso presentano nei loro tuorli dei piccoli puntini di colorazione rossastra. Prima di consumare un uovo, è sempre una buona abitudine controllare che sia sano e fresco. I puntini rossi dei tuorli d’uovo, non rappresentano nulla di anomalo. Può succedere di rompere delle uova e trovarne qualcuno con una macchiolina rossa, ma non bisogna allarmarsi. Non è necessario preoccuparsi se si nota un puntino nell’uovo, ma è sempre meglio conoscere come scegliere un uovo per poterlo consumare in totale tranquillità. Per sapere di cosa si tratta, vi suggerisco di leggere qui di seguito.

Caratteristiche di un uovo

L’uovo, è assicurante un ingrediente base nella nostra cucina. Si tratta di un alimento molto importante nella dieta di tutti dato che contiene le necessarie proteine per una ottimale funzione muscolare. Ogni uovo, sia d’allevamento che domestico, presenta un tuorlo che è avvolto da una sottile membrana di protezione. Attorno al tuorlo vi è poi l’albume che serve a nutrire l’eventuale uovo fecondato.

In generale quando si intende acquistare delle uova meglio scegliere uova fresche, d’agricoltura biologica o allevate a terra. In commercio vi sono vari tipi di uova, aventi qualità differenti. Le uova che derivano da allevamenti in gabbia, sono quelle prodotte da galline che vivono richiuse in gabbie strette.

Le uova biologiche, sono quelle prodotte da galline che vivono a terra libere e si cibano di mangime biologico. Un uovo di qualità, è sicuramente quello fatto da galline che vivono a terra libere e sono nutrite in modo sano ed equilibrato. Le uova di gallina migliori sono di certo quelle a km zero, quelle delle galline biologiche e allevate a terra.

Come scegliere un uovo

Ispezionare con cura le uova prima di cucinarle e ingerirle, è molto importante per evitare danni alla salute. Sarebbe sempre opportuno evitare di mangiare cibo deteriorato o scaduto, quindi meglio fare dei controlli.

La scelta delle uova va fatta con cura, iniziando da uova eco sostenibili e fresche. Meglio sempre scartare le uova che non sembrano in ottimo stato, non integre o marce. Tutti sanno che un uovo non commestibile, è nocivo per la salute, quindi occorre una certa attenzione.

Se si notano delle crepe sulla superficie delle uova, meglio evitare di mangiarle e gettarle via. Un uovo marcio si riconosce per prima cosa dal suo odore. In generale se aprendo un uovo si avverte un odore non piacevole è meglio non mangiarlo. Se l’uovo appare troppo liquido o col tuorlo troppo schiacciato meglio scartarlo.

Inoltre, se si conservano per troppe settimane le uova in frigo, occorre prestare molta attenzione alla loro scadenza. Le uova fresche possono durare alcune settimane nel frigo, quelle industriali hanno una specifica data di scadenza.

In cosa consistono i puntini rossi

Quando si rompono delle uova, è molto comune trovare al suo interno un piccolo puntino rosso. La presenza di un piccolo puntino rosso nel tuorlo di un uovo, significa che un vaso sanguigno si è spezzato. Questi puntini non rendono le uova non commestibili, per cui non bisogna affatto allarmarsi. Tali macchie non indicano che l’uovo è guasto, ma semplicemente la presenza di un piccolo coagulo di sangue.

Queste piccole macchioline nel tuorlo, sono del tutto innocue e la loro presenza è legata alle caratteristiche della gallina che ha deposto tali uova. Si tratta quindi di un semplice capillare che si è rotto, nel processo di creazione dell’uovo, per nulla nocivo.

Le piccole macchie di sangue presenti nelle uova sono del tutto normali. Sono casi molto rari, quelli in cui i puntini rossi sono legati a uno stato di salute non buono della gallina. Se invece il puntino rosso è accompagnato da brutto odore o alterazioni dell’uovo, meglio evitare di consumarlo.