Qual è la città italiana più amata e visitata dagli stranieri? È una sorpresa

Svelata la città d’Italia, più visitata e apprezzata dai turisti stranieri. Recenti dati statistici hanno pubblicato l’elenco delle città italiane preferite dai turisti.

Ogni anno, vengono elaborate delle classifiche relative alle città italiane più visitate dai turisti. Secondo i dati raccolti, le città del nostro paese che i turisti preferiscono per le loro vacanze sono le città d’arte. La recente indagine di Vamonos Vacanze.it, ha reso noto che sono le città artistiche ad attrarre maggiormente i turisti nel 2023. Nelle prima posizioni tra le mete turistiche italiane più gettonate si trovano le più antiche e note città d’arte italiane. I turisti stranieri, amano trascorrere le loro vacanze nel nostro bellissimo Paese, che offre una grande

La città italiana più amata dai turisti

L’Italia da sempre è uno dei posti più amati dai turisti, per la sua ricchezza artistica, paesaggistica e l’ottima enogastronomia. Pare che la città più amata e visitata sia Roma, per il suo enorme patrimonio artistico, cultuale e storico.

La città di Roma, sita al settimo posto tra le metropoli del mondo più vivibili, è una delle più attraenti dal punto di vista turistico. La città di Roma si conferma quindi la principale meta turistica italiana, la città più amata e visitata.

Dopo il calo del turismo per la pandemia, finalmente il turismo è ripartito. Secondo recenti dati Istat, in Italia è stato registrato un incremento di circa il quarantatre per cento in più di turisti stranieri negli ultimi quattro mesi.

Il grande boom nel settore turistico di quest’anno, avrà sicuramente effetti positivi sul PIL. Si è registrato un aumento delle prenotazioni nelle diverse strutture ricettive italiane. La presenza dei turisti in Italia, è aumentata sia nelle città d’arte che tra le località di montagne e nei laghi.

Le città d’Italia più visitate

Il turismo italiano ha visto un enorme ripresa, e per il 2023 si prevede un elevato numero di turisti. La ripresa in questo settore, ha fatto registrare un aumento di circa il dodici per cento rispetto allo scorso anno. I viaggiatori stranieri e nazionali, che hanno scelto come meta di vacanze il nostro Paese è in forte aumento.

In genere i turisti si recano in Italia, perché attratti non solo dalla bellezza paesaggistica, artistica e culturale, ma pure per la moda e la gastronomia. Le mete che i turisti preferiscono, sono sicuramente le città d’arte e le località balneari italiane. La Capitale, con le sue infinite attrattività da sempre rappresenta la meta italiana preferita di turisti provenienti da ogni parte del mondo. Vi sono alcune regioni che sono molto note a livello turistico, come il Lazio e la Toscana.

Le città italiane, che godono del maggior favore da parte dei turisti, sono: Roma, seguita da Firenze, Venezia, Napoli, Pisa, Milano, Verona, Torino, Genova e Siena. A seguire la classifica delle top ten delle città più amate dai turisti stranieri, seguono la città di Siracusa, Palermo, Ferrara, Trieste, Parma, Mantova, Bergamo, Ravenna, Sorrento e Mantova.

Provenienza dei turisti in Italia

I turisti stranieri che vengono in Italia, provengono sopratutto dalla Francia, dalla Germania e dall’Inghilterra. In merito ai turisti non facenti parte del contesto europeo, in cima alla classifica si posizionano gli statunitensi, seguiti dai brasiliani e dai cinesi.

Da sempre i turisti tedeschi e francesi, scelgono l’Italia come meta turistica in cui trascorrere qualche giorno di vacanza. Sempre scorrendo i dati statistici relativi alla provenienza dei turisti che visitano l ‘Italia, si trovano gli olandesi, gli svizzeri gli austriaci e gli spagnoli.

Una buona presenza di viaggiatori extraeuropei che vengono in vacanza in Italia, è quella degli indiani, sudcoreani, giapponesi e argentini. Infine, va detto che è aumentata pure la presenza dei turisti nazionali, infatti secondo i dati circa cinque milioni d’italiani hanno scelto l’Italia come meta di vacanza.