Quali bonus con ISEE tra i 6 mila e i 35 mila euro? Ecco a quali puoi accedere

Per chi ha chiesto e ottenuto l’Isee (l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente), è importante sapere che ci sono tutta una serie di bonus da poter richiedere se l’Isee è inferiore ai 35mila euro.

Vediamo nel dettaglio quali sono e come farne richiesta.

Bonus per ISEE tra 6mila e 10mila euro

Con l’inizio del nuovo anno, molte famiglie italiane fanno richiesta dell’ISEE, l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente, che è fondamentale se si vogliono inoltrare domande per bonus e agevolazioni. È chiaro che, se l’Isee è pari a zero, si può beneficiare di molti bonus; ma anche se la cifra dell’Isee è superiore alla soglia minima, spettano numerosi benefici. Vediamo nel dettaglio di quali si tratta.

Innanzitutto è bene ricordare che non esiste un limite unico per l’ISEE nel 2024, ma diverse soglie entro cui poter chiedere determinate agevolazioni economiche. Il primo bonus da poter richiedere, se l’Isee è inferiore a 6mila euro, è quello di 350 euro, riservato a coloro che partecipano a iniziative di formazione e orientamento al lavoro.

Si tratta di una misura che sostituisce il vecchio Reddito di Cittadinanza, ed è destinata agli occupabili, garantendo sostegno economico alle famiglie in condizioni di indigenza.

Se si ha un Isee tra i 6mila e gli 8mila euro, si può fare richiesta della Carta Acquisti, che prevede l’erogazione di 80 euro, ogni due mesi. Questo bonus è destinato alle famiglie con bambini di età inferiore ai tre anni e alle persone over 65. Il limite Isee per ottenere Carta Acquisti è stato fissato a 8.052,75 euro per il 2024. Per gli over 75 sale a 10.737 euro.

C’è poi l’Assegno di Inclusione, il cui limite di reddito è fissato a 9.360 euro e spetta alle famiglie in cui sia presente un minore, un over 60 o un disabile.

Bonus per Isee tra 10mila e 35mila euro

Ci sono poi altri bonus, quale quello sulle bollette di gas e acqua, per i quali occorre un Isee pari o inferiore a 9.530 euro. Se si hanno 4 figli a carico, il limite Isee sale a 20mila euro.

Per i cittadini con un Isee inferiore a 15mila euro, si può richiedere il bonus sull’energia elettrica. Nel caso di un nucleo familiare con almeno 4 figli, il limite Isee raddoppia, salendo a 30mila euro. Per quest’anno è stata riconfermata anche la Carta Dedicata a te, che avrà un valore di circa 460 euro.

Per i cittadini con Isee inferiore a 15mila euro, c’è la possibilità di richiedere il bonus psicologo. C’è poi il bonus asilo nido, per il quale è necessario avere un Isee inferiore a 25mila euro. Infine, per Isee inferiore a 35mila euro, c’è la possibilità di richiedere la Carta cultura, un bonus di 500 euro destinato a coloro che nel 2023 hanno compiuto 18 anni.