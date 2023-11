Quali paesi si affacciano sul lago di Nemi?

Il lago di Nemi è un lago situato nell’area dei Castelli Romani di origine vulcanica. E’ il fratello “minore”, sebbene ugualmente suggestivo, di quello di Castel Gandolfo (o di Albano) che dista meno di 10km. Ma quali sono i borghi che si affacciano su questo specchio d’acqua?

I Castelli Romani rappresentano senza dubbio una delle zone più belle ed importanti del Lazio. Dai Comuni che ne fanno parte, ciascuno caratteristico per storia e cultura, alle bellezze naturali, ricomprese nel grande Parco omonimo. E poi ancora buon cibo, vino e in generale prodotti tipici d’eccellenza. Nelle nostre rubriche ci siamo occupati dei Castelli in tutte le sue sfaccettature: oggi in particolare prenderemo in considerazione l’area attorno al lago di Nemi.

Curiosità sul lago di Nemi

A dispetto delle sue dimensioni questo lago ha una storia davvero particolare. Sì perché negli anni ’30, per consentire il recupero di due grandi navi romane affondate al suo interno, il livello dell’acqua venne abbassato artificialmente mediante l’utilizzo di elettropompe, scendendo di ben 22 metri. Il lago, ad ogni modo, fa parte dell’apparato vulcanico dei Colli Albani: con un bacino di appena 10km2, era alimentato da piccole sorgenti e privo di un emissario naturale.

Ne venne per questo realizzato uno artificiale che ne deviava il corso nella vicina Valle Ariccia; ostruito da frane e cedimenti il suo funzionamento non era lineare. Venne restaurato proprio nell’ambito delle complesse e ingegneristiche operazioni di recupero delle navi romane per farvi defluire le acque. Oggi la profondità massima del lago di Nemi è pari a 33 metri, una profondità nettamente inferiore a quella del vicino lago di Albano che invece raggiunge i 170 metri circa.

Lago di Nemi: i Comuni nelle vicinanze

Sul lago si affacciano due Comuni che rientrano nell’elenco dei 17 complessivi che fanno parte dei Castelli Romani. Si tratta del borgo di Nemi, e non poteva essere altrimenti, e quello di Genzano. Il primo è famoso per le sue fragole, alle quali ogni anno viene dedicata una grande sagra (nel 2023 è stata festeggiata la 90esima edizione). Ugualmente il secondo è noto per la sua bellissima “infiorata”, ovvero la storica manifestazione con circa 300 anni di storia alle spalle.

Cosa vedere a Nemi

Di Nemi ci siamo occupati anche in altri articoli. Per quanto riguarda le acque del lago ricordiamo che queste ultime sono balneabili. Gli ultimi dati disponibili (2023,ndr), pubblicati all’interno del portale Salute Acque del Ministero della Salute, non presentano criticità sul fronte dell’inquinamento. In merito al borgo, molto caratteristico, presenta alcuni luoghi simbolo da non perdere: la fontana della medusa, la pullarella (ovvero ciò che resta dell’originario borgo medievale), la mano dei desideri, la statua di Caligola, Palazzo Ruspoli, la Chiesa di Santa Maria del Pozzo.

E ancora la Chiesa del Crocefisso e i fontanili. Una visita va poi fatta chiaramente al museo delle navi romane, situato proprio sulle rive del lago. Il museo è sorto sul luogo originale all’interno del quale vennero portate le due imbarcazioni una volta estratte dall’acqua: purtroppo un incendio distrusse le due imbarcazioni ma la struttura è comunque piena di reperti storici e delle sue parti residue salvate dal rogo. E soprattutto il museo rende l’idea della maestosità di queste navi volute e realizzate dall’imperatore Caligola.

Cosa vedere a Genzano

Per quanto riguarda Genzano di Roma, oltre all’infiorata che si tiene ogni anno (tre giorni la durata della festa), la città è famosa anche per il suo pane casereccio che ha ottenuto il marchio IGP. Da visitare ci sono sicuramente il palazzo col giardino ottocentesco degli Sforza Cesarini, ossia gli antichi Signori del borgo. Tra le architetture civili spiccano, tra le altre, Villa Santa Fiora, le due fontane di Via Livia, Casino Maratti e l’ex casa del Fascio (attualmente un Istituto Professionale). Diverse anche le Chiese presenti: le più importanti sono quella della Collegiata della Santissima Trinità, quella dei Cappuccini e quella dell’Annunziata.