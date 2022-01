Quali regioni in zona arancione e gialla da lunedì 17 gennaio 2022? La mappa aggiornata

La cartina dell’Italia è destinata, purtroppo, a cambiare per l’ennesima volta colore perché sono sempre più le Regioni a rischio fascia gialla o addirittura arancione. I contagi, d’altra parte, sono in aumento giorno dopo giorno, la variante Omicron continua a circolare e il Governo per frenare l’avanzata del virus ha messo a punto una serie di nuove restrizioni, dall’obbligo vaccinale per gli over 50 all’utilizzo del Super Green Pass, quello rafforzato che si ottiene dopo la guarigione o la completa vaccinazione, per una serie di attività. Ma vediamo quali sono i territori che da lunedì 17 gennaio rischiano un ulteriore passaggio.

Quali regioni in zona gialla o arancione da lunedì 17 gennaio 2022?

Da ieri, lunedì 10 gennaio, le regioni e province autonome in zona gialla (molte hanno solo confermato con i dati, non c’è stato nessun cambiamento) sono ben 15. Stiamo parlando di Lombardia, Veneto, Piemonte, Liguria, Friuli Venezia Giulia, le province autonome di Trento e Bolzano, Lazio, Calabria, Sicilia, Emilia Romagna, Toscana, Abruzzo e Valle D’Aosta. Ricordiamo che, al momento, le uniche regioni ancora in zona bianca sono Molise, Puglia, Sardegna, Basilicata, Umbria e Campania. Ma presto, da lunedì 17 gennaio, la mappa potrebbe cambiare. Ancora una volta.

Parametri per il passaggio in zona arancione

Per entrare in zona arancione il tasso di occupazione delle terapie intensive deve superare il 20%, mentre quello dei reparti ordinari il 30%. E ancora, l’incidenza deve superare i 150 nuovi casi ogni 100.000 abitanti. In base agli ultimi dati dell’Agenas, due Regioni, Liguria e Piemonte, rischiano la zona arancione, mentre Lombardia, Calabria, Marche, Valle D’Aostra, Trento, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Lazio (terapie intensive 21%, reparti ordinari 24%), Umbria e Sicilia si avvicinano a questi parametri, che sono ancora sotto la soglia di rischio. Resta da capire ora cosa succederà con l’ultimo monitoraggio di venerdì prossimo: l’Italia sarà quasi tutta in arancione? O avranno il brutto ‘pass’ per accedere a questa fascia solo Liguria e Piemonte?