Quando riaprono le discoteche a febbraio 2022: data e regole

Discoteche. C’è un segnale che più fra tutti potrebbe segnare definitivamente il rientro alla normalità dopo mesi, anni di clausura e restrizioni dettate dall’emergenza pandemica: la riapertura delle discoteche. Torneranno ad aprire a breve, così i gestori finalmente tireranno un sospiro di sollievo dopo una stagione davvero tormentata. Ovviamente le difficoltà accumulatesi in questi anni permangono, dunque non sarà una passeggiata per gestori e titolari di sale da ballo. Si tratta, in ogni caso, di una buona notizia non solo per loro, ma per l’Italia tutta.

Il Governo sulla riapertura delle discoteche: quando?

Il piano dichiarato apertamente qualche settimana fa dal governo, è proprio quello di prendere in contropiede l’abbassamento della curva e iniziare lentamente ad allentare le restrizioni anti-Covid. La riapertura delle discoteche segnerà inevitabilmente, in tal senso, una nuova fase. Successivamente, un’altra delle date decisive sarà proprio il 31 marzo, quando avrà termine lo stato di emergenza. Ma per il momento, attendiamo pazienti la giornata di venerdì 11 febbraio, quando le sale da ballo potranno nuovamente ripartire ed aprire le loro porte.