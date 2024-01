Quando uscirà I Cesaroni 7? Data, trama, attori, chi ci sarà e chi no

Ormai è sicuro: I Cesaroni 7 si farà. Ma chi ci sarà (e chi no) in questa nuova stagione? Del resto di anni dalla messa in onda dell’ultima puntata ne sono passati tanti, ben 10. Ora però Giulio, Ezio e Cesare sono pronti a tornare in tv. E l’hype è già alle stelle.

Quando si è diffusa la notizia del ritorno dei Cesaroni il web è letteralmente impazzito. Tanto che lo stesso Claudio Amendola, uno dei grandi protagonisti della serie, ha dovuto riportare un po’ tutti con i piedi per terra, invitando i suoi compagni di set a rilasciare dichiarazioni “più sobrie”, per così dire. Ma del resto è inevitabile: quando una fiction entra nel cuore del pubblico non se ne vorrebbe mai vedere la fine (il che non sempre è buono però). E tutti sono pronti a chiederne una nuova stagione. E poi un’altra. In un loop infinito.

I Cesaroni: una delle serie più amate di sempre

La prima stagione è andata in onda nel (lontano) 2006. Praticamente un’era televisiva fa. La professoressa Lucia Liguori, Elena Sofia Ricci, arriva a Roma e conosce l’oste romano della Garbatella Giulio Cesaroni, alias Claudio Amendola. Da lì in poi le loro vicissitudini, assieme a quelle degli altri personaggi divenuti altrettanto famosi, con i vari Ezio Masetti, Eva e Alici Cudicini, Marco Cesaroni tanto per fare qualche nome, hanno tenuto incollati davanti al piccolo schermo milioni di telespettatori.

Alcuni, terminate le riprese, hanno avuto più fortuna di altri per quanto riguarda la carriera professionale. I casi più eclatante (per certi versi in negativo, non ce ne vogliano) è quello di Alice, ovvero Micol Olivieri che, rispetto ad altri membri del cast, è un po’ uscita dallo showbiz, così come Rudi Cesaroni, alias Niccolò Centioni. Oggi, tuttavia, la prima lavora come influencer ed ha un ottimo seguito. Per altri la serie è stata un vero e proprio trampolino di lancio: come per Jolanda, Giulia Luzzi, che ha fatto successo a teatro, oppure Alessandra Mastronardi. Adesso però la domanda che tutti si fanno è: chi tra loro ci sarà in questa nuova stagione?

Che fine hanno fatto gli attori de I Cesaroni? Chi ci sarà e chi no nella settima stagione

Ad infiammare i fan era stata un’intervista all’attore Antonello Fassari di Repubblica nella quale il Cesare della fiction, fratello di Giulio, aveva parlato di un ritorno sul set a giugno 2024, cioè tra pochi mesi a questo punto. Fassari tuttavia aveva parlato di non avere tante notizie a proposito e in effetti, ad oggi, sul cast di questo attesissimo settimo capitolo de I Cesaroni se ne sa ben poco. Proviamo però a saperne di più.

Quasi sicuramente non vedremo Eva, ovvero Alessandra Mastronardi che, come ricorderete, aveva già allentato la sua presenza nella serie nelle passate stagioni. Lo stesso discorso si potrebbe fare per l’amica di Alice Cudicini Giulia, ovvero la Luzzi, che come detto ha preso nel frattempo altre strade. Alice, invece, sarebbe propensa ad un ritorno sul set così come Rudi. E inoltre sembrerebbe essere confermato Max Tortora.

Amendola su I Cesaroni 7: “I miei colleghi? Devono stare zitti se no…”

Ci sarà poi ovviamente anche Claudio Amendola – che Cesaroni sarebbero senza di lui? – lo stesso che da Silvia Toffanin si era lasciato andare ad un “Chissà…“, parlando di un ritorno in tv della fiction. Lo stesso che, a Tag24, aveva invitato a maggior prudenza i suoi colleghi sull’argomento, pena il veder spiattellate ovunque notizie magari non troppo fondate. Insomma, bene il clamore ma con equilibrio.

Quando escono i Cesaroni 7: la possibile data

Per quanto riguarda la possibile uscita della serie, ovvero la notizia che tutti vogliono sapere, si parla al momento del 2025 dando per buono ovviamente l’inizio delle riprese per il giugno-luglio 2024. Dimentichiamoci però l’antico format dei 26 episodi: al giorno d’oggi serie di questo tipo non ne vengono più prodotte e la stessa ultima stagione, che aveva concluso fino ad oggi la storia, ne aveva avuti appena 12.

La trama

Nell’ultima stagione l’ultima puntata si era conclusa con Giulio che aveva raggiunto Sofia in Ospedale qualche istante prima dell’operazione e le aveva dichiarato il suo amore, da lei ricambiato. Tanto che alla fine i due si erano baciati. Prima dell’operazione, Ivan, Irene e Nina avevano abbracciato la madre, poi Sofia aveva dato a Giulio il permesso di dire a Nina la verità riguardo alla sua paternità. L’episodio si era quindi concluso con Sofia che era entrata in sala operatoria, mentre guardava Nina e Giulio. Inevitabilmente dunque le vicende ripartiranno da qui: ma a determinare la trama sarà, ovviamente, la composizione del cast. Dalla quale gli autori dovranno saper tirare fuori una storia che regga il confronto con i precedenti capitoli. All’altezza della fama del brand I Cesaroni insomma.