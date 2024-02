Quanto costa tenere la tv accesa tutto il giorno? Bolletta salata | Portafoglio prosciugato

Guardare la tv è un lusso. Non solo in termini di attività, ma anche sul piano economico: quanto costa tenerla accesa tutto il giorno.

Guardare la tv fa parte del nostro mondo. Nella contemporaneità tutti si concedono il lusso di qualche ora di svago di fronte al piccolo schermo. Rimane uno dei pochi “rituali laici” ancora condivisi con le famiglie: tutto a posto finché non arriva la bolletta. I costi sono aumentati e non solo per quanto riguarda il canone, che si paga anche solo per il possesso di un apparecchio in casa, quindi senza vedere la televisione occorre pagare lo stesso soltanto per il fatto di avere un monitor inteso come schermo funzionante.

Non vale per quelli del pc. Ecco perchè fra 5 anni il canone sparirà: gli apparecchi televisivi si stanno adeguando e molti sono soltanto monitor senza avere la peculiarità di essere considerate televisioni. Tutto viaggia sullo streaming: i costi si abbattono da una parte e aumentano dall’altra. Avere un televisore oggi può anche essere conveniente, ma dipende da quanto e come lo si usa. Tenere la televisione accesa tutto il giorno può incidere dal punto di vista dei Kilowattora.

Tenere la tv accesa prosciuga il conto corrente? Le stime

Una certezza che si riflette sui costi. In termini numerici vuol dire che una tv a LED o LCD di 37 pollici consuma fino a 150 watt. Mentre quelle da 40 arrivano a consumare 95 watt, qualcosa in meno ma sempre in maniera considerevole. Significa che tenerle accese tutto il giorno comporta una spesa pari a 208 euro al mese, una situazione insostenibile che però può essere ovviata con l’uso del salvaschermo e del timer.

Leggi anche: Rieti, granata inesplosa nel Centro Storico: evacuata la zona

Se siete nelle varie stanze e lasciate la tv come sottofondo per poi dimenticare di spegnerla, impostate il timer e si spegnerà da sola. Un modo semplice ed efficace per non restare schiavi del consumo di Kilowattora. Nell’attesa di calmierare i prezzi del canone, questa può essere una soluzione per cercare di andare a risparmio e guadagnare in consumi.