Quarta dose in autunno: ecco chi dovrà farla

Ancora non c’è stato un ok da parte dell’Ema e dell’ECDC per la quarta dose di vaccino anti-Covid, tuttavia entrambe le agenzie sono concordi: una nuova dose booster dovrà essere somministrata a tutti gli adulti over 80. C’è da dire, però, che non vi sono prove, in UE, che la protezione vaccinale in tali adulti sia in diminuzione e, perciò, che ci sia bisogno di questa quarta dose.

Quarta dose in arrivo

Intanto le agenzie affermano che continueranno a monitorare i dati tra le persone di età compresa tra i 60 e i 79 anni: in questo modo si potrà controllare se c’è il rischio di malattia grave. Un cambiamento nella situazione epidemiologica potrebbe far sì che il vaccino sia necessario. La nuova campagna vaccinale potrebbe partire in autunno: si spera che, nel caso, per allora i vaccini siano aggiornati. Ma si hanno prove sugli effetti della quarta dose? Sì e provengono da Israele: emerge, dai dati, che il secondo booster effettuato a 4 mesi dal primo ha riportato gli anticorpi a livelli sicuri. Inoltre, dai dati emerge che il secondo booster consente di avere una protezione in più contro malattie gravi.

Leggi anche: Roma, precipita nel vuoto mentre lavora: grave operaio 45enne