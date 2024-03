Quartiere Eur Roma, quali sono i prezzi delle case? Cosa fare e cosa vedere

Le opportunità di investire nel settore immobiliare a Roma sono molteplici. Ultimamente il quartiere Eur è tornato in voga.

Il settore immobiliare nella Capitale è in costante sviluppo. Le case si moltiplicano, ma resta sempre un unico, grande problema. Il capitale da investire. I costi per una casa, al giorno d’oggi, aumentano esponenzialmente. Sia per quanto riguarda l’acquisto di un immobile, sia per quanto riguarda l’affitto di una struttura.

C’è stato un momento in cui il mattone era in sofferenza, ma ora il mercato ha ripreso a levitare. Tassi in crescita con meno garanzie, ma questo copione può essere riscritto o addirittura sovvertito grazie alla scelta di determinati quartieri: l’Eur in primis è una di quelle zone che in gergo verrebbe definita residenziale, ma ha tante occasioni per essere popolata da affari dell’ultimo minuto.

Quartiere Eur, dove comprare casa

I costi non si possono certo definire contenuti, ma nel mare magnum dell’inflazione restano una possibilità da valutare rispetto ad altre cifre più considerevoli. L’investimento nel quartiere è da apprezzare in primis rispetto alla qualità degli immobili. Strutture piuttosto spaziose definibili persino signorili che consentono anche l’allestimento di ulteriori spazi da vivere in egual misura.

Il pensiero va ai terrazzi che popolano una parte del quartiere, in particolare a sud dalle parti del Torrino. Una certezza restano i tassi. Gli interessi sono al minimo: prezzo di costo abbastanza stabile rispetto alla metratura. Le recenti stime parlano di circa 4000 euro al metro quadro.

Prezzi e opportunità

Una sorta di “affare” se si considera la serenità che si respira nel quartiere: le attività ci sono ed è ben collegato con il resto delle strade limitrofe, consente altresì di avere una vita tranquilla senza eccessi o schiamazzi. L’ideale per riposare o rifocillarsi dopo una giornata di lavoro. Affittare una casa all’Eur costa dagli 800 ai 1000 euro al mese.

Variabili in merito alle spese di condominio, ma la media rispecchia determinati valori. Cifre che possono sembrare alte, ma non sono altro che la somma di qualità evidenti che vanno a stagliarsi in “un’isola verde” popolata da prati e fiori. Cornice che arricchisce tutto il resto.

Un (ex) quartiere dormitorio

Prendere una casa all’Eur può essere impegnativo, ma il valore dei sacrifici fatti emerge alla lunga. Quando, dopo aver speso un capitale piuttosto alto, ma nemmeno troppo rispetto alla concorrenza, cominciano ad arrivare i vantaggi di una zona il cui appeal non si è mai scalfito. Neppure in tempi dove le costruzioni erano molto meno rispetto al verde e ai confini di un universo che, di lì a poco, si sarebbe espanso vorticosamente.