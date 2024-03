Roma, quartieri della movida al setaccio: pioggia di multe e denunce

Hanno passato al setaccio alcune delle zone più frequentate dai giovani, per contrastare eventuali illeciti che si verificano in particolare nei fine settimana. La Polizia locale di Roma Capitale ha controllato le piazze e vie del Centro Storico ed i quartieri che registrano più affluenza di giovani, come Rione Monti, Trastevere, San Lorenzo, Ponte Milvio ed il Pigneto nell’ultimo weekend con l’obiettivo di contrastare il fenomeno della malamovida.

Gli agenti della Polizia locale hanno rilevato 500 illeciti

Accertamenti che hanno portato i vigili urbani a rilevare in due giorni di attività oltre 500 gli illeciti di vario genere: dal mancato rispetto delle norme anti alcol e irregolarità amministrative rilevate nei locali pubblici, minimarket e strutture ricettive, all’inosservanza del Codice della Strada.

Multe per consumo di alcol in strada

Più di una ventina le persone sanzionate perché sorprese a consumare bevande alcoliche in strada in violazione a quanto stabilito dal Regolamento di Polizia Urbana. Sono 30 invece le attività ricettive in cui sono state riscontrate irregolarità, a seguito dei controlli mirati da parte delle pattuglie nelle zone del Centro Storico e di Trastevere.

Guida in stato di ebbrezza: cinque conducenti denunciati

Nel corso delle verifiche a garanzia della sicurezza stradale, gli agenti hanno denunciato cinque persone e ritirato 7 patenti per guida in stato di ebbrezza. Circa 300 invece le condotte irregolari rilevate per superamento dei limiti di velocità. Tutte attività che sono volte a garantire la sicurezza degli automobilisti, specialmente giovani, in giro per trascorrere serate di divertimento.