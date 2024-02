Questi alimenti aiutano ad alzare di 10 anni l’aspettativa di vita secondo la scienza

Uno studio britannico della rivista Nature Food precisa quali sono i cibi che fanno alzare l’aspettativa di vita di 10 anni.

Uno stile di vita sano allunga la vita. Sembrano frasi fatte ma non è così: mangiare bene aiuta a vivere meglio. Questo giova all’intero organismo che svolge i propri compiti in maniera più immediata e dinamica. Il nostro corpo è una macchina e per farlo andare bene occorre dargli la giusta dose di benzina.

Lo dicevano già i latini, ma i britannici sono andati oltre il classico detto mens sana in corpore sano e quel corpo – il nostro – lo hanno analizzato attraverso delle interviste campione che hanno tenuto a 467.354 britannici con lo scopo di aiutare a comprendere quanto essere sani migliora la vita di tutti i giorni.

Come guadagnare 10 anni di vita

Queste persone variano il cibo nella loro dieta quotidiana, fanno sport e soprattutto si prendono cura di loro stesse: volersi bene aiuta ad andare meglio. Ci sono tuttavia alcuni cibi che possono arricchire l’organismo come se fossero una sorta di bonus da coltivare nel pasto. Vietato mangiarli tutti insieme, ma inserirli un po’ alla volta è altamente consigliato. Si consiglia un consumo piuttosto basso di uova, carne rossa e bevande zuccherate.

Lo stesso vale p3r gli alcolici, naturalmente. Bere senza abusarne e reiterare più del dovuto. Mangiare più verdura, ceci, legumi, ma anche farro e ortaggi. L’aggiunta di pesce e carne bianca rende tutto più a portata di mano. Questa varietà consente di guadagnare almeno dieci anni di vita sulla tabella di marcia: l’età media si è allungata, ma uno stile di vita sano previene occlusioni e rischi di qualsiasi genere.

Mangiare sano fa bene all’organismo e al portafoglio

Una piena consapevolezza del proprio organismo limita anche le spese rispetto al Sistema Sanitario Nazionale: vivere e mangiare bene limita, in qualche maniera, gli appuntamenti con i medici di base e non solo. Un check-up completo serve per monitorare la situazione. Se i parametri sono buoni, non c’è bisogno di andare oltre. Questo, però, dipende esclusivamente dalle nostre scelte: non solo a tavola.