Questo è il fantastico set di una nota fiction seguita dagli italiani, sai dire quale?

In questa bellissima location si svolgono le riprese di una nota fiction molto seguita dagli spettatori italiani. Vediamo dove si trova questo fantastico set.

Indubbiamente, “Un posto al sole” occupa una posizione di rilievo come una delle fiction più amate dalla televisione italiana.

Lo svolgimento della storia si svolge a Palazzo Palladini, che si trova a Posillipo. È interessante notare che, in realtà, Palazzo Palladini non è altro che Villa Volpicelli.

Durante le prime stagioni di “Un posto al sole”, le riprese si sono svolte a Villa Rocca Matilde, un’imponente villa situata a Napoli, situata in riva al mare e adagiata sulle pendici della collina di Posillipo.

Tuttavia, la produzione si è successivamente trasferita a Villa Volpicelli, dove sono stati meticolosamente ricostruiti i sette appartamenti che fanno da sfondo agli eventi cruciali che coinvolgono i personaggi principali.

Situata in via Ferdinando Russo 4, Villa Volpicelli si erge come un’imponente meraviglia architettonica che domina il quartiere napoletano di Posillipo.

Innegabilmente, è una delle strutture esteticamente più gradevoli nelle vicinanze, vantando un design simile a un castello che le è valso il soprannome di “fortezza” o “fortino”.

Acquistata da Raffaele Volpicelli nel 1884, la villa è circondata da un vasto giardino che si estende fino al mare, abilmente celato da alte mura e addossato alle confinanti proprietà di Villa Rosebery.

Ecco il fantastico set di “Un posto al sole”

Come dicevamo, l’edificio rappresenta dal 1999 Palazzo Palladini, il condominio dove è ambientata la telenovela “Un posto al sole”.

La sua architettura è distinta, risalente al XVII secolo. Si caratterizza per la sua struttura turrita e merlata, costruita su rovine romane e torri di avvistamento aragonesi.

L’edificio è rinomato per la sua splendida vista mare e per i suoi incantevoli giardini pensili. I giardini, in particolare, affascinano i visitatori.

Affacciato sul mare, il parco è disposto su cinque livelli e mette in mostra splendidi giardini, flora tipica mediterranea e specie vegetali pregiate.

Gli attuali occupanti di Villa Volpicelli, che sono i discendenti di Raffele Volpicelli, offrono la possibilità di organizzare cene private presso la location.

Il mezzo di trasporto più comodo per raggiungere la villa è l’auto o l’autobus 140, che vi porterà in via Posillipo.

Da lì, puoi procedere a piedi e raggiungere la tua destinazione in un lasso di tempo di circa 10-15 minuti.

Sebbene la natura privata della residenza impedisca visite illimitate, ci sono comunque opportunità di esplorarne lo splendore in occasioni selezionate.

Queste occasioni spaziano da tour esclusivi del set “Un posto al sole” a feste occasionali tenute all’interno delle sue mura.

Tuttavia, la pura bellezza della villa è così accattivante che anche gli scorci dall’esterno hanno il potere di incantare il cuore.

Anticipazioni Un Posto al Sole

Dall’1 al 7 luglio, su Rai 3 andranno in onda le nuove puntate di Un Posto al Sole che metteranno in primo piano le vicende di Clara e Alberto.

Il confronto con Eduardo ha conseguenze di vasta portata nella vita di Clara, spingendola a riflettere sulla decisione che cambierà la vita che la attende, che avrà un impatto non solo sulla sua vita ma anche su quella di suo figlio.

In aggiunta alle sue sfide, Clara si ritrova coinvolta in un’operazione di polizia che potrebbe potenzialmente mettere in pericolo lei, Eduardo e Rosa.

Intanto Giulia alimenta i sensi di colpa di Rosa, mentre Clara cerca chiarezza in un incontro cruciale con Alberto, ribadendo il suo distacco da Eduardo.

Lara si trova in una posizione in cui deve gestire le sue interazioni con Ida, che è risoluta nei suoi sforzi per riconquistare la custodia di suo figlio.

Nel frattempo, il legame tra Marina e Roberto sembra procedere costantemente verso un momento critico.

Questo sviluppo porta un’immensa soddisfazione a Lara, che coglie l’opportunità per rafforzare il suo legame con Roberto.

Nonostante il rapporto teso tra Lara e la madre biologica di Tommaso, Lara riesce a convincere Roberto a riconoscerla e fa in modo che venga assunta come baby sitter del bambino.

Tuttavia, Martinelli, non contento di ciò, si assume la responsabilità di provocare Marina, che vede come la sua “rivale”.

La continua interferenza di Lara non fa che intensificare la determinazione di Marina a tenere il marito a distanza.

Spoiler fino al 7 luglio

Il rapporto tra Viola ed Eugenio continua a deteriorarsi, con Viola che cerca attivamente modi per evitare di restare sola con il marito.

Mentre la situazione peggiora, Eugenio trova sempre più difficile affrontare il loro travagliato matrimonio.

Mettendo Mariella alle strette, Castrese cerca di dissipare i suoi dubbi sul suo presunto legame con Cerruti.

Dopo una sincera confessione a Guido e Mariella, i due lo implorano di riconsiderare la sua posizione attuale.

Luca De Santis si sforza di colmare il divario tra lui e Giulia, mentre Rossella è alle prese con il trattamento negativo che riceve dal primario.

In cerca di conforto, Graziani si confida con Ada, un’infermiera appena assunta, condividendo le sue frustrazioni per il difficile ambiente di lavoro al San Raffaele.

Ada diventa sia una compagna che un sostegno per Graziani in questo momento difficile. Nel frattempo, il ritrovato amico di Graziani ha una relazione sentimentale con Nunzio, e Rossella tenta di fare il sensale per accendere un legame tra i due.