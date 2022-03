Quinta ondata Covid in Italia, cosa dicono gli esperti: quando potrebbe arrivare e cosa rischiamo

Covid: cosa accadrà in Italia? Ecco alcune riflessioni al riguardo. Sembrerebbe che la curva del virus sia totalmente in discesa: l’incidenza e l’indica Rt sono in decrescita così come i tassi di occupazione dei reparti ordinari e delle terapie intensive. Nonostante queste notizie positive, comunque, gli esperti affermano: «Non abbassiamo la guardia. Se andiamo avanti di questo passo, la pandemia non finirà a breve». C’è, quindi, concretamente il rischio della quinta ondata. Vediamo meglio ciò che c’è da sapere.

Covid: il problema dei non vaccinati

La curva è in discesa, al punto che lo stato di emergenza terminerà. Ciò porterà allo scioglimento del Cts e della struttura commissariale che gestisce la campagna vaccinale. Tutte belle notizie, ma non devono indurci a credere che ormai siamo fuori dalla pandemia, anzi, in autunno potrebbe arrivare una quinta ondata. Perché? Il motivo è molto semplice: la maggior parte della popolazione mondiale non è vaccinata contro il Covid.

Possibile nuova variante in arrivo

La stessa Italia non riesce a raggiungere l’obiettivo dell’80% della popolazione vaccinata con la terza dose: mancano ben 8 milioni di cittadini: «È essenziale raggiungere l’obiettivo della copertura vaccinale del 70% per porre fine alla pandemia». Ma perché questo rischio? Ancora una volta la minaccia arriva da una nuova variante, che potrebbe giungere alla fine dell’estate: insomma, esattamente come l’Omicron. Queste le parole di Massimo Andreoni, direttore scientifico della Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali: «Nel prossimo autunno-inverno ci potrà essere una nuova circolazione del virus, con un nuovo vigore. Si potrebbero formare nuove varianti a causa anche dell’ampia circolazione in aree del mondo dove la campagna vaccinale non ha coperto una quota significativa della popolazione».

