Rapina in villa con sequestro di persona: paura per il custode e la sua famiglia

Attimi di paura ieri notte per il custode di una villa, vittima — insieme alla sua famiglia — di una rapina con tanto di sequestro di persona. I fatti sono avvenuti alle porte di Latina e sono tuttora in corso le indagini per identificare i banditi.

Leggi anche: Roma, maxi furto in villa durante la notte: derubato imprenditore

Furto in villa alle porte di Latina: i fatti

Una rapina studiata nei minimi dettagli quella che si è consumata alle porte di Latina e precisamente in una traversa di Via Isonzo, all’ingresso della città. Qui degli uomini incappucciati — molto probabilmente erano almeno tre persone — ed armati hanno prima immobilizzato e minacciato il custode dell’immobile e la sua famiglia, poi hanno messo a soqquadro la villa, portando via soldi e gioielli.

Rapina con sequestro di persona

Una rapina con tanto di sequestro di persona quella avvenuta ieri, dove il custode e la sua famiglia se la sono vista davvero brutta. Immobilizzati e minacciati, fortunatamente non hanno subito gravi violenze. Portato a casa il colpo i banditi sono scappati.

Le indagini

L’ammontare del furto non è stato ancora quantificato in quanto il proprietario dell’immobile e la sua famiglia al momento dei fatti si trovavano fuori città. La squadra mobile di Latina è al momento al lavoro per fare chiarezza sull’accaduto e risalire ai malviventi.