Rapina violenta ai Castelli: negoziante pestato per un paio di birre

E’ brutta l’esperienza fatta ieri sera da un negoziante di Genzano, precisamente in una strada centrale, via Italo Belardi. Intorno alle 23 di ieri sera, martedì 18 gennaio 2022, l’uomo, uno straniero di 37 anni, è stato rapinato da due giovani: un italiano di 35 anni e uno straniero di 23. Da una prima ricostruzione sembrerebbe che i due criminali siano entrati nel suo negozio di alimentari e abbiano portato via alcune birre e altri generi alimentari. I due lo avrebbero malmenato al punto che il 37enne è stato portato in codice giallo al NOC. I due soggetti sono stati identificati e arrestati dalla polizia, intervenuta sul posto. Gli agenti hanno arrestato i due per rapina aggravata in concorso.

(Foto di repertorio)

