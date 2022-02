Reddito di Cittadinanza febbraio 2022: date e calendario pagamenti

E’ iniziato un nuovo mese e questo significa che presto chi percepisce il reddito di cittadinanza, bonus ormai noto per aiutare le persone in difficoltà, otterrà il consueto pagamento, come avviene ormai da tempo. Ma quali sono le date? E il calendario?

Reddito di cittadinanza febbraio 2022: quando arriva il pagamento

Entro il 15 febbraio riceveranno il pagamento del reddito di cittadinanza, misura messa in campo per aiutare chi è in difficoltà, tutti coloro che hanno richiesto in rinnovo dopo ben 18 mensilità di accredito e una di sospensione. Per quelli che, invece, sono in continuità, il pagamento arriva intorno al 27 del mese, proprio come avviene ormai da tempo.

Cos’è il reddito di cittadinanza e quali sono i requisiti

Il Reddito di Cittadinanza viene riconosciuto dall’Inps grazie alla Carta del Reddito di Cittadinanza, strumento di pagamento elettronico rilasciato da Poste Italiane. Attraverso questa carta, è possibile prelevare denaro contante in Italia per un importo massimo di 100 euro mensili, fare acquisti mediante tecnologia POS, effettuare bonifici SEPA e pagare bollettini MAV. Ricordiamo che per richiedere il reddito di cittadinanza è necessario possedere un’ISEE (Indicatore di Situazione Economica Equivalente) aggiornato inferiore a 9.360 euro annui. Chi, quindi, non ha rinnovato o ha l’ISEE scaduta rischia di perdere il diritto all’assegno.

Come controllare il pagamento del Reddito di cittadinanza?

Ma come controllare l’avvenuto pagamento del reddito di cittadinanza? I beneficiari possono farlo in totale autonomia in poche e semplici ‘mosse’: basterà accedere al servizio dedicato sul sito dell’INPS con le credenziali SPID, CIE o CNS e, una volta dentro, si potranno controllare tre voci. E cioè, ultima elaborazione, invio disposizione a Poste e rendicontazione Poste.