Reddito Energetico 2024, a chi spetta e in cosa consiste: fino a 8500 euro di bonus

Reddito Energetico 2024, un ulteriore incentivo per i cittadini. Come ottenere il bonus sull’energia per evitare la stangata in bolletta.

Il Reddito Energetico è un ulteriore incentivo per quel che riguarda le pratiche per la casa o gli immobili in merito alle strutture sostenibili. Significa che chi metterà a norma le proprie aziende o le proprie case con provvedimenti mirati a una qualità dell’aria migliore che porta un maggiore rispetto ambientale riducendo l’impatto inquinante riceverà detrazioni importanti in sede IRPEF.

Una situazione non da poco che concilia con quello che molti stavano pensando di fare: cambiare regime all’interno delle proprie mura domestiche o di lavoro. In passato c’era l’ecobonus, ora c’è il Reddito Energetico: è la stessa cosa, soltanto che il guadagno arriva dal punto di vista dei pagamenti, si potranno c’è scaricare i soldi spesi.

Reddito Energetico, cos’è e a chi spetta

Quanto? Dal 50 al 65%. In alcuni casi si arriva al 70, ma è davvero raro. A seconda della situazione e della metratura di riferimento, però, è possibile tutto. A chi è destinata l’iniziativa: può accedervi chiunque abbia un’attività o un immobile e ha presentato la domanda nei termini corretti.

Occorre andare sul sito del Comune e specificare di aver fatto interventi legati all’efficienza energetica con relative spese. Ci sono dei moduli da scaricare che poi fanno capo all’IRPEF: si tratta di operazioni legate a schermature solari, climatizzazione o generatori d’aria. Anche la rimessa a nuovo e la riqualificazione dei caloriferi conta.

Quanto incide sull’economia domestica

I termosifoni sono una parte importante dell’iniziativa, molti hanno cambiato sistema di riscaldamento: questo consente detrazioni specifiche. Resta sempre una questione di calore, con il Reddito Energetico scotta meno anche il portafoglio. Era questo l’intento del Governo che intende evitare il salasso anche rispetto alle tassazioni future che vedranno altri aumenti importanti. Le misure per il clima oggi, però, diventano fondamentali: quasi imprescindibili per quel che riguarda il quieto vivere.