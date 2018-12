Regali di Natale, la lista di idee per le donne

Ah, le donne! Sembra facile accontentarle ma proprio non lo è, bisogna conoscerle bene per trovare il regalo giusto e anche conoscendole da una vita si potrebbe sbagliare. Qui di seguito troverete alcune idee regalo per questo Natale, quale sarà quella giusta per la persona che avete in mente?

COSMETICA: un regalo perfetto per la mamma, ma anche per una ragazza, è una crema di una buona marca o un altro prodotto di cosmetica. Attenzione però, sono da evitare tutte quelle cose che possano creare fraintendimenti come creme antirughe, per i brufoli o per depurare la pelle, chi riceve il regalo non deve sentirsi né vecchia né un rottame, meglio puntare su idratanti o illuminanti. Da evitare sono anche le marche da discount o da supermercato e le sottomarche, le creme sono qualcosa di molto importante e che va a diretto contatto con la pelle, sceglierne di buona qualità è fondamentale. Ovviamente la buona qualità per questo tipo di prodotti comporta un costo medio o elevato, da tenere in conto nel momento della scelta del regalo.

PROFUMI: il profumo è un classico che non tramonta mai e che fa sempre piacere ricevere. È importante conoscere i gusti di chi riceverà il regalo, ma nel caso di indecisione si può sempre chiedere un parere alle commesse che sanno sempre come indirizzare verso la fragranza giusta. Scegliere di comprare un profumo va incontro anche alle esigenze di budget: anche se si sceglie una marca importante, solitamente i profumi sono disponibili in vari formati. I cofanetti, poi, aiutano: al prezzo di un profumo si può trovare in abbinamento anche la crema corpo o il bagnoschiuma profumato.

TRUCCHI: i prodotti dedicati al make-up fanno parte della vita quotidiana di molte ragazze e potrebbero essere un regalo molto apprezzato da trovare sotto l’albero. È però bene puntualizzare che non ogni prodotto è adatto come regalo: fondotinta, correttori, matite per le sopracciglia e simili sono da evitare, sono troppo personali e potrebbero passare il messaggio “copriti la faccia che non ti si può guardare”. Meglio quindi puntare su palette di ombretti, rossetti o prodotti un po’ particolari come le polveri illuminanti o i set di smalti. Ecco alcuni siti e negozi che potrete consultare alla ricerca del prodotto perfetto:

SEPHORA: per palette da sogno e le marche più esclusive come Huda Beauty, Anastasia Beverly Hills, Kat Von D e Fenty Beauty ($$$)

DOUGLAS: per una linea classica e sobria ($$$) o i prodotti della loro linea ($$)

MAC: per i rossetti più famosi e apprezzati come Velvet Teddy ($$/$$$)

WYCON: brand made in Italy che spopola soprattutto tra le più giovani ($/$$)

KIKO: brand economico ma di buona qualità con una grande scelta e collezioni speciali dedicate alle feste ($/$$)

BEAUTY BOX: se regalare dei trucchi risulta troppo banale o se la scelta del singolo prodotto è troppo difficile allora potreste prendere in considerazione il comprare una beauty box. Ma cos’è una Beauty Box? Si tratta di una “scatola” che viene spedita direttamente a casa e che contiene vari prodotti per il make-up, la skin care, i capelli, etc. SI tratta di un abbonamento, le box sono mensili e i prodotti cambiano tutti i mesi, si può quindi decidere se comprarne solo una o fare l’abbonamento per più mesi. Una delle box che sta spopolando in Italia è Abiby che offre due tipi di abbonamento: mensile e semestrale. Ogni box contiene prodotti dal valore di €120, ma il suo prezzo è di gran lunga inferiore (19,90 o 29,90 per la box mensile oppure 139,40 o 179,40 per la semestrale in base all’offerta del momento).

BORSE: che si tratti di una teenager o di una donna tutte quante adorano le borse. Ma regalare una borsa per Natale è complicato e rischioso: è un accessorio che si nota subito e deve stare bene con lo stile di chi la indossa. Quando si decide di fare un regalo del genere bisogna tenere molto bene in mente i gusti della persona in questione e scegliere l’articolo più adatto o si finirebbe con il comprare qualcosa che non verrà mai utilizzato. Ecco una lista di siti e negozi che potete consultare per l’acquisto:

GUESS: borse adatte sia alle signore che alle ragazze, brand casual adatto a tutti i giorni ($$)

ACCESSORIZE: indicato specialmente per le più giovani, c’è una scelta abbastanza ampia e si trovano borse per ogni occasione e ogni gusto ($)

MICHAEL KORS: brand famosissimo e amato dalla maggior parte delle ragazze, è adatto ad ogni età ($$$)

CARPISA: prodotti per tutte le tasche e un’ampia selezione ($/$$)

FURLA: brand di lusso e molto classico ($$$)

NEGOZI LOCALI: i negozietti nascosti tra le vie della vostra città potrebbero essere il luogo perfetto per i vostri acquisti. Essi, infatti, spesso nascondono dei tesori: borse particolari, difficili da trovare, uniche! Hanno varie marche o magari, nel caso di piccole aziende, una loro produzione e quindi introvabile da altre parti. In più, acquistando in questi negozi andreste a sostenere un’attività locale!

GIOIELLI: che si tratti del regalo per la vostra fidanzata o per la vostra migliore amica poco importa, con i gioielli si va sul sicuro. La scelta è ampia, le possibilità infinite: collane, bracciali, anelli, orecchini, collane o bracciali dell’amicizia, in argento, oro, platino, con cristalli o zirconi. Ce n’è quindi per tutti e por ogni tasca, l’importante è ciò che accomuna ogni regalo e cioè tenere bene in mente il destinatario. Evitare in linea di massima cose troppo appariscenti o pacchiane, nessuno vuole sembrare un lampadario rubato da Versailles. Siti e negozi che potresti consultare:

ACCESSORIZE: gioielli per le più giovani, perfetti da regalare alla tua migliore amica ($)

TIFFANY: una delle marche più famose e con la quale non ci si può sbagliare, se alla ragazza in questione piace postare molto sui social la scatolina del regalo Tiffany sarà un plus ($$$)

SWAROWSKY: brand molto conosciuto e affermato, famoso per i suoi cristalli molto luminosi. Si trova qualcosa per ogni fascia di età e gusto ($$/$$$)

PANDORA: il marchio più di moda tra le più giovani, famosissimo per i suoi braccialetti ($$)

GIOIELLERIE: nelle gioiellerie si trova un po’ di tutto, dall’argento ai diamanti, e i prezzi sono vari ($/$$/$$$)

LIBRI: se la lettura è la sua passione con un buon libro andate sul sicuro. O quasi. Un libro è sempre una buona idea ma bisogna accertarsi di scegliere il giusto genere e che la persona in questione non lo abbia già letto. Per renderlo ancora più personale si più aggiungere una dedica su una delle prime pagine bianche oppure regalare un libro che avete letto, che vi è piaciuto e vorreste che anche l’altra persona leggesse. ($)

TECNOLOGIA: ormai siamo nel 2018 e la tecnologia è parte della nostra quotidianità, perché quindi non regalare un prodotto tecnologico? Anche qui la scelta è ampia: smart watch, telefoni, tablet, computer, console per videogiochi, occhiali per la realtà virtuale, assistenti come echo o ebook reader e kobo. Ce n’è davvero per tutti e i prezzi sono molto diversi tra un prodotto e l’altro. ($$/$$$)

MACCHINETTE FOTOGRAFICHE: un regalo molto apprezzato è anche una buona macchinetta fotografica, che si tratti di una reflex, un’automatica oppure un’istantanea sta a voi decidere. Soprattutto tra le ragazze più giovani, negli ultimi anni, è scoppiata in particolar modo la moda delle polaroid e fotocamere istantanee, e regalare una macchina di questo genere abbinata a delle cartucce potrebbe essere l’idea che fa per voi! ($$/$$$)

QUALCOSA COLLEGATO AD UNA PASSIONE O HOBBY: nel caso della fotografia una macchina fotografica; dell’arte un set per dipingere, dei colori; del calcio magari una partita allo stadio o la tazza della squadra del cuore; della cucina una planetaria, delle formine, degli attrezzi per la pasticceria o qualche ingrediente esotico difficile da trovare…

UN VIAGGIO O UN’ESPERIENZA: un’alternativa al regalo classico potrebbe essere un viaggio o un’esperienza, magari da fare insieme a voi o con un’altra persona a scelta di chi riceve il regalo. Se si tratta della vostra fidanzata potreste regalarle un viaggetto romantico oppure un fine settimana alla spa, se è la vostra migliore amica allora potreste organizzare il viaggio che avete sempre detto di voler fare o scegliere una destinazione per un’avventura da passare insieme. Se organizzare è troppo lungo e complicato potete comprare un pacchetto (tipo smartbox) per poi decidere insieme i dettagli. Nel caso in cui non sia possibile fuggire via per motivi di tempo e di budget, regalare un’esperienza è una valida alternativa. Si può regalare un massaggio in un centro benessere (da evitare quelli anticellulite), una cena fuori, una passeggiata a cavallo, un concerto o un giro in mongolfiera, le possibilità sono infinite. ($/$$/$$$)

SOLDI O BUONI: i soldi non si rifiutano mai. Certo, regalare soldi non è proprio il massimo a Natale ma resta sempre una delle opzioni più desiderate. È comunque sconsigliato fare un regalo del genere ad amici o partner, meglio farlo ad un familiare (figlia, nipote). Se non siete in famiglia ma non sapete proprio cosa comprare perché avete paura che il regalo non piaccia, un buono potrebbe essere l’idea giusta: basta scegliere un negozio che faccia al caso vostro (librerie, negozi di abbigliamento, profumerie, elettronica, negozi online…) e scegliere quanto volete spendere, vi verrà data una card contente l’importo da voi pagato che la persona a cui la darete potrà spendere come vuole. ($/$$/$$$)

TEMPO: uno dei regali più sottovalutati e più apprezzati. Prendetevi una giornata libera e trascorretela con i vostri cari, questo è il regalo più bello che possiate fargli. (Gratis)

Clicca qui per tornare al menù principale