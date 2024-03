Riapre l’oasi delle peonie più grande al mondo, esperienza unica nel nostro Paese: paradiso floreale

Il Giardino delle Peonie può essere un’occasione unica da vivere. Gli amanti del pollice verde e non solo sono attesi a Viterbo.

Il Giardino delle Peonie è qualcosa di unico a Viterbo. Il Lazio spesso può essere ricettacolo di bellezza oltre la sua storia, la regione è la culla di arte e cultura, ma la differenza riesce a farla anche nella contemporaneità. Questo vuol dire che le cose belle da ammirare sono senza tempo.

Chiedere agli amanti della natura: Viterbo ha una conformazione medievale che riesce sempre a sbaragliare la concorrenza. Sia per quel che ha da offrire sul piano architettonico, ma anche per quello che lascia in ambito paesaggistico. Gli scorci sono mozzafiato. Verde, laghi e fiumi a disposizione.

Giardino delle peonie, la novità a Viterbo

La cittadina riesce sempre a garantire il giusto mix fra atmosfera urbana e purezza naturalistica. Un connubio che ancora oggi è la fortuna della comunità viterbese che non rinuncia a sorprendere e sorprendersi. L‘ultima novità è appunto il Giardino delle Peonie. La zona è frutto di un’idea presa dalle principali capitali europee, in primis Berlino e Amsterdam.

Il mito delle piante è troppo sottovalutato: in Olanda, invece, c’è l’atmosfera opposta. Così come in Germania. Si attende per fare la differenza. Il campo di tulipani ad Amsterdam porta centinaia di migliaia di turisti. La stessa cosa hanno fatto a Viterbo con le peonie. La resa è incredibile.

Seicento sono le tipologie floreali con cui fare i conti e ci sono persino le visite guidate che spiegano la fioritura. Questo vuol dire scoprire un settore sempre presente – quello della botanica – ma poco conosciuto e occasione turistica. Non mancano le prenotazioni. Segno che certe velleità ci sono sempre state e continueranno a farla da padrone.