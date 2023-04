Rimane schiacciato sotto la motozappa mentre lavora in giardino: morto 63enne

Un uomo di 63 anni è stato trovato morto dai familiari. Non avevano avuto sue notizie per tutto il giorno. Il corpo è stato trovato dal nipote che era uscito per andarlo a cercare dopo ore di ricerca disperata.

Rimane schiacciato sotto la motozappa: tragedia a Sant’Oreste

I familiari non hanno avuto sue notizie per tutto il giorno, finché il nipote ha deciso di uscire per andarlo a cercare. Dopo ore di ricerca, l’uomo è stato trovato alle 22:00. Il suo corpo era rimasto schiacciato da una motozappa mentre stava lavorando nel suo terreno.

Il tragico incidente è avvenuto martedì 11 aprile nel comune di Sant’Oreste, in provincia di Roma. Il nipote di 25 anni, dopo il tragico rinvenimento, ha chiamato il numero unico per le emergenze. Sul luogo è intervenuto il medico legale insieme ai carabinieri di Rignano Flaminio.