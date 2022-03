Ristorante degli orrori a Roma: infestazioni e deiezioni al suo interno

Un vero e proprio orrore è quello che è stato trovato all’interno di un ristorante a Roma. Oltre a un mancato rispetto delle normative anti-Covid sono state trovate delle pessime condizioni igienico-sanitarie. Sul posto sono intervenuto gli agenti della Polizia di Stato del VI Distretto, unitamente agli agenti del Reparto Prevenzione Crimine Lazio, una unità Cinofili Antidroga e personale della ASL Roma 2 Sian, hanno proceduto al controllo di alcuni esercizi commerciali nella zona di competenza.

Ristorante chiuso a Roma: ecco le motivazioni

Deiezioni di roditori e insetti infestati: questo è quello che hanno trovato le forze dell’ordine all’interno di un locale romano, nello specifico sito in via della Lunghezzina. Per tale motivo è stata proposta la sospensione temporanea dell’attività commerciale. Non solo: il proprietario è stato anche sanzionato, sia sul profilo amministrativo che pecuniario, poiché non aveva esposto gli orari di apertura e chiusura del ristorante nonché la mancata presenza dei prescritti cartelli relativi al rispetto della normativa anti-covid, con conseguente applicazione di sanzione amministrativa e sanzione pecuniaria.

(Foto di repertorio)