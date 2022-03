Ristoranti e Bar, nuove regole dal 1 aprile 2022: cosa cambia per tavoli all’aperto e all’interno

A partire dalla fine dello stato di emergenza, e quindi dal successivo 1 aprile, molte regole cambieranno al bar o al ristorante, e le restrizioni saranno fortemente allentate. Tante le novità sull’impiego di Green Pass Base e Super Green Pass. Scopriamo insieme cosa c’è da sapere per i prossimi imminenti giorni.

Cosa cambia dal 1 aprile 2022

Certamente, le nuove regole prevedono un cambiamento netto nei comportamenti che sino ad ora hanno caratterizzato l’accesso a bar e ristoranti sia all’aperto che al chiuso. Un primo importante allentamento scatterà immediatamente dopo il 31 marzo, mentre un secondo giro di distensioni ci sarà solamente a partire dal 1 maggio prossimo. Dopo questa data, il green pass non dovrebbe più essere obbligatorio. Ma ora vediamo cosa cambia nello specifico.

Addio Super Green Pass: il base per i servizi al chiuso

Il punto fondamentale è sicuramente il passaggio da Super Green Pass a Green Pass base per i servizi di ristorazione al chiuso in tutte le forma possibili. Dunque, non solamente per consumare al tavolo, ma anche per prendere un caffè al bancone. L’obbligo di Green Pass base rimane anche per l’accesso alle mense o ai luoghi in cui si consumano pasti durante l’orario di lavoro.

Consumazione all’aperto senza bisogno di certificazione verde

Poi, c’è la questione delle regole all’aperto. Dal 1 aprile non servirà la certificazione verde per prendere posto ai tavolini all’esterno, per i quali ci si potrà accomodare senza esibire il documento necessario sino ad oggi. Sarà libero l’accesso, dunque, ai servizi di ristorazione all’aperto per tutti. Va da sé che il via libero è consentito anche ai clienti che non si sono vaccinati e che non hanno eseguito il tampone nelle ore precedenti.

Super Green Pass obbligatorio per feste private al chiuso

Ancora, non ci sarà bisogno di esibire il Green Pass per accedere ai ristoranti degli hotel, ma in tali casi si potranno usufruire del servizio solamente i clienti che vi alloggiano, non persone esterne. Anche per gli hotel, e il relativo pernottamento, dal 1 aprile non ci sarà bisogno di esibire la certificazione sia per italiani che per stranieri. Infine, un altro capitolo importante è certamente quello delle feste al chiuso. Cerimonie, matrimoni e compleanni, per questi resta necessario ’obbligo di essere in possesso del super green pass, cioè quello rilasciato solamente con vaccinazione o guarigione.