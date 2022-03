Si chiamava Moses Kamara il ragazzo morto nel weekend nel quartiere San Lorenzo a Roma. Una tragedia a cui è difficile trovare una spiegazione con il giovane – residente a Cisterna di Latina – deceduto mentre giocava a basket. Il dramma si è consumato sabato pomeriggio durante quello che doveva essere un momento di svago e divertimento come tanti altri. E invece è accaduto l’impensabile.

Chi è il ragazzo morto a San Lorenzo

Il 17enne, questa la sua età, stava giocando in un campo di basket della zona situato a largo Settimio Passamonti. All’improvviso però qualcosa non va: il ragazzo si ferma, accusa un malore. Quindi si accascia a terra. Immediatamente scatta l’allarme: sono le 19.50. Sul posto arrivano i sanitari del 118 ma purtroppo per Moses non c’è già più nulla da fare. Presenti anche gli agenti della Polizia di Stato. La salma del ragazzo è stata affidata al medico necroscopo e si attende per saperne di più circa la causa esatta del decesso.

Il liceo che frequentava Moses a Cisterna

La vittima frequentava il Campus dei Licei Massimiliano Ramadù a Cisterna di Latina. Oggi la Dirigente Scolastica ha voluto affidare un pensiero per ricordare il ragazzo. «Cari ragazzi e docenti della IV CL e V BL oggi è una giornata molto triste. E’ difficile accettare la perdita di un compagno, di un amico e di uno studente».

La Preside invita poi i compagni di scuola “a stare vicino alla famiglia” del 17enne perché può “essere di grande aiuto”. «Non rattristiamoci di averlo perso ma ringraziamo per averlo conosciuto», conclude poi la Dirigente Scolastica.

Ragazzo morto a San Lorenzo: «Serve fare prevenzione»

Sui social intanto in molti hanno voluto lasciare un messaggio in ricordo del giovane scomparso ma anche per sensibilizzare le istituzioni circa la prevenzione. Il campo dove si è consumata la tragedia sarebbe infatti pubblico ed aperto con accesso libero. Scrive a tal proposito Gianluca Giuliani, segretario Nazionale dell’UGL Salute: «Sono profondamente scosso. Al campo di basket di San lollo (preciso che si tratta di un campo pubblico, aperto e ad accesso libero) dove ieri ero andato a fare due tiri all interno del parco pubblico sante de sanctis di largo passamonti, dietro al Verano, morto un ragazzo Moses Kamara il suo nome di 17 anni mentre giocava, quello in foto. Il campo è il più importante di Roma e fra i primi in Italia».

«Fra i primi per importanza e per frequentazione, conta infatti numerosi giocatori di basket al giorno, tutti i giorni dell anno. Una preghiera per questo povero ragazzo e le condoglianze alla sua famiglia e l’auspicio che tragedie del genere non accadano più e che le istituzioni possano essere sensibili al fatto che andrebbe garantita la massima sicurezza di tutti i ragazzi anche attraverso attività di formazione e prevenzione di chi frequenta abitualmente l’area e l’acquisto di un defibrillatore adeguatamente custodito», conclude Giuliani.