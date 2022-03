Roma, si accascia durante la partita: 17enne muore mentre gioca a basket

Una terribile tragedia quella che si è consumata sabato pomeriggio a Roma: un ragazzo di soli 17 anni è stato colto da un malore mentre stava giocando a basket con i suoi amici ed è morto. La polizia e i soccorsi del 118 sono intervenuti, ma, purtroppo, hanno solo potuto accertare il decesso. La salma del giovane è stata affidata al medico necroscopo.

La tragedia è avvenuta intorno alle 19.50 di sabato scorso in zona San Lorenzo, precisamente a largo Settimio Passamonti. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia del Commissariato San Lorenzo insieme ovviamente al personale del 118.

