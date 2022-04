Roma: 23enne accoltellato e rapinato

Si era recato in un palazzo occupato molto probabilmente per acquistare della droga quando, improvvisamente, dopo una colluttazione è stato accoltellato. È questo quello che è successo nella notte, intorno alle 4.30, in via Tiburtina Antica.

La rapina

Il 23enne è stato rapinato da una persona che aveva un coltello, che brandiva l’arma in mano. Lo ha probabilmente minacciato, poi lo ha accoltellato e ferito alla schiena, all’ascella e a una mano. Prima di fuggire, però, il malvivente ha derubato il 23enne: gli ha portato via i documenti, il portafoglio con 40 euro e il cellulare.

La corsa in ospedale

Il 23enne è stato trasportato all’Ospedale Sandro Pertini, dove fortunatamente non è in pericolo di vita: è arrivato nel nosocomio in codice giallo. Sulla vicenda ora indagano gli agenti di Polizia, che dovranno fare chiarezza.