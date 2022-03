Fiumicino, accoltellato in strada davanti a tutti: questioni di droga

Fiumicino. Una violenta lite per questioni legate alla droga, sfociata infine in un brutale accoltellamento alla spalla della vittima, che è stata poi immediatamente portata in ospedale in gravi condizioni. E’ successo tutto nel week end scorso, precisamente nella giornata di sabato 12 marzo intorno alle ore 16.00.

La violenta lite in via Filippo Artedi

I due uomini nel corso di quel primo pomeriggio, si sono incontrati per strada per i loro loschi affari. Si trovavano entrambi presso via Filippo Artedi. Dopo l’incontro e i convenevoli, hanno iniziato a litigare animatamente. Dopo, i primi scambi, le invettive si sono trasformate in urla e le urla in minacce.

Accoltellato in strada in pieno giorno

Una escalation avvertita chiaramente e con paura da quanti passavano di li in quel momento, nonostante l’incontro si presuppone dovesse rimanere segreto, dato il tema. Infine, l’aggressore ha concretizzato le sue minacce, estraendo all’improvviso la sua arma e conficcandola direttamente sulla spalla della vittima.

La fuga per le strade di Fiumicino

Poi, forse dopo aver realizzato la gravità del gesto, si è dato alla fuga per le strade di Fiumicino, facendo perdere le proprie tracce di li a pochi minuti. Un’aggressione violenta, avvenuta in pieno giorno e sotto gli occhi dei passanti e dei residenti. Alcuni affermano di aver visto tutta la scenda direttamente dalla propria abitazione. Decine le richieste di pronto soccorso per la vittima che ora si trova in ospedale per le cure.

Le indagini

Intanto, la polizia è riuscita a sentire le testimonianze e a ricostruire il quadro della dinamica: non c’è dubbio secondo gli inquirenti, il motivo del litigio era legato alla droga. In loro aiuto, anche le immagini direttamente prese dalle videocamere di sorveglianza. Dopo qualche ora sono risaliti al presunto aggressore, ora sottoposto a fermo in attesa di convalida.