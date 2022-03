Roma, afferra la borsetta e scappa: 38enne nei guai

Continuano i controlli fatti dai carabinieri di Roma, volti al contrasto dei reati predatori. Nello specifico i militari hanno arrestato un uomo per tentato furto. Il crimine si è consumato in zona Casilina, fortunatamente è stato sventato dall’intervento dei carabinieri che hanno riconsegnato la refurtiva, una borsetta, alla legittima proprietaria.

Furto a Roma, ecco cosa è successo

Era in sosta nella proprio automobile, si è distratta per un momento: tanto è bastato a un uomo di 38 anni straniero, senza fissa dimora e con precedenti, per afferrare la borsetta che si trovava sul lato del passeggero. I carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Casilina stavano facendo i regolari controlli in via di Acqua Bullicante, cogliendo così il 38enne sul fatto. Intervenuti immediatamente sono riusciti a bloccare l’uomo, arrestandolo, mentre la borsetta è stata restituita alla vittima.

Leggi anche: Roma, la serata si trasforma in dramma: giovane studentessa americana stuprata a Trastevere