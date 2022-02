Roma, aggressioni al Parco della Caffarella: controlli a tappeto dei Carabinieri (FOTO)

Aggressioni al Parco della Caffarella a Roma, servizio di controllo straordinario da parte dei Carabinieri. Dopo l’allarme lanciato nei giorni scorsi da parte di diversi studenti, molestati nel tragitto verso la scuola, i militari hanno battuto palmo a palmo nelle scorse ore l’area verde per cercare indizi utili su quanto accaduto e soprattutto per prevenire altri episodi analoghi.

Le aggressioni al Parco della Caffarella

L’identikit del presunto aggressore non è però ancora noto. Stando alle numerose testimonianze, denunce e segnalazioni, pare che l’uomo sia particolarmente molesto nei confronti dei giovani studenti della scuola media Lewis Carroll che si trova nelle vicinanze, lungo Via Latina. Un fenomeno, quello delle aggressioni subite dai ragazzi, che ha spinto lo stesso Istituto a presentare un esposto. Al momento gli indizi portano a pensare che si tratti, come vi avevamo raccontato ieri, di un senza fissa dimora, forse straniero.

I controlli mirati dei Carabinieri al Parco della Caffarella

Oggi dunque un importante segnale è arrivato dai Carabinieri scesi in campo per monitorare la situazione nel quadrante. I militari, anche con pattuglie a cavallo, hanno pattugliato il parco della Caffarella e dintorni per, si legge in una nota, “prevenire qualsivoglia episodio che possa minare la sicurezza dei ragazzi e dei residenti della zona a seguito della segnalazione di una percezione di insicurezza da parte degli studenti della scuola L. Carroll”.