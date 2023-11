Roma, al via “Trame di Luce”: l’Orto Botanico torna a ospitare la mostra di light art

Roma, la Capitale inizia a pensare al periodo natalizio: le feste si avvicinano, aumentano le iniziative. Torna la mostra di light art.

Roma è pronta per le feste. È ancora presto per cominciare a pensarci. Soprattutto se ci facciamo guidare dal clima altalenante. Natale, però, è un toccasana per molti e c’è chi già ha iniziato a fare il conto alla rovescia. La Capitale sotto le feste si illumina: non è una frase fatta per dire che pullula lo splendore natalizio. Si illumina davvero. In primis per le luci dell’albero di Natale che viene messo ogni anno a Piazza Venezia. Inizia la Raggi questa tradizione, ma il suo albero non fu proprio fortunatissimo.

Lo ribattezzarono addirittura “Spelacchio”. Le cose successivamente andarono meglio con esemplari più corposi e illuminati. Veniamo poi alle altre zone della città: quest’anno Roma non si farà mancare nulla perchè c’è già un piano preciso su come intervenire per far sì che lo spirito delle feste sia una costante. La Capitale si è affidata in parte a Dior, che curerà le luci di Piazza di Spagna, e in parte ad altri eventi correlati che avranno il compito di rendere ogni giornata speciale.

Orto Botanico protagonista: torna la mostra light art a Roma

Una sorta di avvento che riesce ad accompagnare i più nostalgici e sensibili fino ai giorni più festosi. Anche un’alternativa per chi purtroppo non può permettersi le solite feste. C’è chi ama le feste sfavillanti e chi, invece, deve accontentarsi di celebrazioni più sobrie. Un buon punto d’incontro sono le manifestazioni che si realizzano in prossimità dell’Orto Botanico. Una vera e propria guida sensoriale che inizia con un cammino lungo qualche metro attraverso le luminarie di vario genere in grado di caratterizzare ogni aspetto festivo. Nella fattispecie si tratta della mostra light art.

Per circa quaranta giorni, da novembre il giardino trasteverino alle pendici del monte Gianicolo tornerà ad ospitare, in contemporanea con i Giardini di Villa Reale a Monza e diverse altre location in tutta Europa. Un vanto generale che cattura anche i più scettici e consente di riconciliarsi con una festa divisiva. La qualità a Natale è tutto: chi non riesce a cogliere la magia di queste feste deve rimediare rimanendo esterrefatto dalle iniziative offerte.

Non sempre è possibile. Grazie alla mostra light art però la sorpresa diventa certezza in grado di ammaliare persino i più restii. In attesa delle festività, farsi trasportare da quest’atmosfera può essere un buon compromesso. In grado di rendere le aspettative ancor più coinvolgenti. Il Natale può essere anche un pretesto per emozionarsi.