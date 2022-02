Roma, ‘beccato’ a spacciare nei pressi della scuola: arrestato 31enne

Sorpreso mentre spacciava nell’area dedicata ai bambini. Colpevole un uomo di 31 anni, arrestato dagli agenti del Commissariato P.S Tuscolano e ora sottoposto alla misura di divieto di accesso alle aree urbane. Emessa dal Questore di Roma, l’uomo non potrà accedere alla aree della Tuscolana e delle Scuole dell’infanzia e primarie di viale san Giovanni Bosco e “Giacomo Rossini” di via Collatino e alle loro vicinanze.

Sorpreso a spacciare nell’area dei bambini

Nel corso di mirati servizi volti al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, l’uomo è stato notato aggirarsi nell’area pedonale sita in Via Stilicone; qui effettuava attività di spaccio nei pressi dei giochi per bambini ivi ubicati. Il provvedimento di allontanamento emesso dal Questore di Roma è valido per tre anni. Una sua eventuale violazione comporta una sanzione penale, con la reclusione da 6 mesi a 2 anni e la multa da 8 mila a 20 mila.