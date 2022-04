Roma, bed & breakfast abusivo e panificio da incubo: maxi sanzioni

Continuano i controlli dei Carabinieri che, come sempre, hanno passato al setaccio diverse zone della Capitale, puntando la loro attenzione su alberghi ed esercizi commerciali, soprattutto quelli del centro storico.

Albergo abusivo a Roma

Sono stati, infatti, i Carabinieri della Stazione Roma Macao a scoprire una struttura ricettiva, del tipo bed & breakfast, completamente abusiva. Dopo aver identificato il responsabile, che è un cittadino al Bangladesh, i militari hanno elevato una sanzione amministrativa di 3333 euro. Ma non solo. Hanno anche applicato la sanzione accessoria della chiusura perché non erano stati comunicati i nominativi dei clienti. Per l’uomo, inoltre, è scattata la denuncia per la mancata registrazione delle persone alloggiate nella struttura e dovrà pagare una multa per aver esercitato l’attività senza alcun titolo e autorizzazione.

Controlli in un panificio a Testaccio

Alberghi sì, ma anche attività commerciali. I Carabinieri della Stazione Roma Aventino, infatti, insieme ai colleghi del Nas di Roma, hanno sanzionato il gestore di un panificio. Un’attività da incubo in zona Testaccio, dove sono state riscontrate gravi carenze igienico-sanitarie. Per il titolare è scattata una maxi multa, dovrà pagare 1.000 euro.