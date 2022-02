Roma, blitz antidroga dei carabinieri: 5 arresti

Sono cinque le persone arrestate dai carabinieri di Roma a seguito di alcune serrate operazioni di controllo sulla capitale. I criminali sono stati accusati di vari reati, tutti inerenti alla detenzione e allo spaccio di sostanze stupefacenti. Tra di loro anche un giovanissimo di 20 anni e un 28enne che ha aggredito uno dei militari. Due degli arrestati sono stati sottoposti ai domiciliari mentre gli altri sono trattenuti in attesa del direttissimo.

I blitz dei carabinieri

Il primo arresto è avvenuto in via Casal Tidei ed è stato operato dai carabinieri della Stazione Roma San Basilio. I militari stavano effettuando un controllo quando hanno “pizzicato” un 52enne romano già noto alle forze dell’ordine e che era in possesso di 30 dosi di cocaina e 700 euro in contanti. Poi è toccato a un 45enne sempre romano, che è stato sorpreso in zona Quarticciolo. L’uomo si stava avvicinando a dei ragazzi, considerati potenziali acquirenti, quando è stato fermato dai militari della Stazione Roma Tor Tre Teste. Aveva con sé 15 dosi di cocaina e 385 euro.

Sequestro droga a Roma: arrestati giovanissimi

Altre tre le persone finite in manette: in questi ultimi casi si tratta di tutti giovani al di sotto dei 30 anni. Un 24enne originario della provincia di Viterbo è stato visto a bordo della sua auto in via Jacopone da Todi mentre cedeva a un altro ragazzo alcune dosi di cocaina. Sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Montesacro. Aveva con sé 14 dosi di cocaina che sono state debitamente sequestrate, oltre che 350 euro in contanti. Ancora, è stata la volta di un 20enne romano, “beccato” all’interno del parco pubblico “Cacciarella” (via Casalbruciato) dai militari della Stazione Roma Casalbertone. Anche lui stava cedendo dosi di cocaina a un coetaneo. I carabinieri hanno così sequestrato 18 dosi di cocaina, 5 di hashish, un bilancino di precisione e 220 euro in contanti. L’ultimo arresto è avvenuto in via Principe Amedeo (angolo con via Cavour), dove un 28enne del Mali, senza fissa dimora e con precedenti, è stato sorpreso a vendere hashish a un cliente. Il giovane, vedendo i carabinieri, ha opposto resistenza arrivando a spintonare i carabinieri della Stazione Roma Piazza Dante. Su di lui anche le accuse di violenza e esistenza a Pubblico ufficiale.