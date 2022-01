Roma, brucia tra le fiamme una sala da ballo nella notte

Roma. Un incendio terribile, durato diverse ore, e che difficilmente è stato domato. Il capannone in cui si è sviluppato ha bruciato per ore anche dopo l’intervento dei vigili del fuoco. Il fatto è accaduto questa notte, intorno alle ore 2.30, quando quattro squadre del Comando di Roma , 22A, AB13, TA6, 32A, sono intervenute per un incendio sviluppatosi all’interno di capannone adibito a sala da ballo in Via Laurentina Km 31.500.

Un intervento a Roma durato ore

L’intervento di spegnimento è durato circa 4 ore per via di materiali di vario genere e suppellettili trovati all”interno del locale. A causa del notevole fumo sviluppato è stata precauzionalmente evacuata la famiglia domiciliata sopra lo stesso edificio. Nessuna persona è rimasta coinvolta.