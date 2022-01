Roma, controlli a tappeto e multe salate per negozi e passeggeri: molti con il certificato falso

Roma. Proseguono senza sosta i controlli straordinari e a tappeto da parte degli agenti di Polizia. Perché le normative messe in atto dal Governo per il contenimento del Covid e della Pandemia vengano messe in atto. Un’ondata di sanzioni amministrative sono fioccate proprio in questi ultimi giorni, le ultime risalgono alla giornata del 13 gennaio, in cui si è passata in rassegna via Casilina. In particolare, gli accertamenti erano mirati a controllare il corretto impiego delle mascherine Ffp2. E, soprattutto, il possesso della certificazione verde, necessario ormai per diverse attività sociali.

Roma, controlli e sanzioni

Il primo controllo è avvenuto in via Casilina presso un ristorante cinese. Qui gli agenti hanno ”pizzicato” un cliente che, su specifica richiesta, ha esibito un “Green Pass”, in formato digitale. Da accertamenti successivi è risultato essere intestato a persona diversa. Dopo gli accertamenti di polizia giudiziaria, la persona di nazionalità romena è stata denunciata all’Autorità Giudiziaria per sostituzione di persona nonché sanzionata per la violazione della normativa in materia di “COVID 19”.

Sul bus con il certificato di un altro

Non solo negozi e servizi, ma anche mezzi pubblici e trasporti. Identificate 54 persone di cui 2 sprovviste della certificazione verde e debitamente sanzionate. Uno degli identificati, cittadino somalo, ha fornito una copia digitale di documenti relativi alla richiesta di permesso di soggiorno con informazioni, dati e generalità diverse da quelle esibite in precedenza. Poi, ha tentato di eludere il controllo del certificato verde utilizzandone una intestata ad altra persona. Lo straniero, denunciato all’Autorità Giudiziaria, è stato accompagno negli uffici della polizia scientifica per i rilievi dattiloscopici e poi all’Ufficio Immigrazione per la verifica circa la sua permanenza nel territorio nazionale. Le attività proseguiranno ininterrotte anche nel fine settimana.