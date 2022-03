Roma. ‘Correte, ci sono i ladri’: la vicina urla, loro fuggono

Hanno cercato di forzare la serratura del portone di un appartamento, ma fortunatamente la vicina ha visto tutto, ha urlato e ha messo in fuga i due malviventi che ieri mattina, in pieno giorno, hanno tentato un furto. E’ successo nel quartiere Don Bosco ed è qui che una condomina, poco prima, aveva segnalato alla Polizia la presenza di due uomini, che con fare sospetto stavano cercando di aprire l’appartamento vicino al suo.

Leggi anche: Roma. ‘Siamo i tecnici’, ma lo rapinano: maxi bottino da 100 mila euro

‘Correte ci sono i ladri’: il furto a Don Bosco

Gli agenti del Commissariato Romanina, verso le ore 11.15 di ieri, sono intervenuti nel palazzo per fermare i ladri. Proprio loro che, una volta sentite le urla della donna, hanno cercato di fuggire arrivando fino al giardino condominiale. E’ qui che sono stati bloccati e sono stati trovati con vari oggetti utilizzati per lo scasso: in particolare, uno dei due, aveva anche 5 flaconi contenenti metadone. I due malviventi sono stati arrestati e questa mattina, dopo l’udienza di convalida che si è svolta presso il Tribunale di Roma, gli è stata applicata la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Il furto in un’altra abitazione

Per un altro furto, questa volta messo a segno, due uomini sono stati arrestati dagli agenti della Sezione Volanti e del commissariato Sant’Ippolito. Si tratta di due cittadini italiani di 46 e 32 anni, che sono stati sorpresi all’interno del condominio dove avevano appena perpetrato il furto. I due, in realtà, avevano utilizzato le chiavi per entrare, le stesse che avevano sottratto all’anziana proprietaria che è ora ricoverata in una casa di cura.