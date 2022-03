Roma, dà fuoco alla macchina dell’ex e della sua nuova fidanzata: arrestata

Non aveva accettato la fine della loro relazione così ha iniziato a perseguitarlo: è quanto è accaduto a un uomo e alla sua nuova fidanzata. L’artefice è l’ex compagna dell’uomo che, in combutta con un ragazzo, ha perseguitato, minacciato e molestato le due vittime. Dopo una lunga indagine della polizia la coppia di malfattori è stata arrestata e messa ai domiciliari.

Arrestati una 51enne e un 21enne

Sono accusati, in concorso tra loro, di reati di atti persecutori e danneggiamento aggravato ai danni dell’ex compagno della donna e della sua nuova fidanzata. I due criminali sono una donna di 51 anni e un ragazzo di 21: il 21enne, autore materiale, è anche accusato di estorsione. A eseguire la complessa investigazione sono stati gli agenti del III Distretto Fidene-Serpentara.

Molestie: l’inizio fu nel 2019

Tutto è iniziato nel 2019, precisamente ad aprile, quando la relazione tra la 51enne e il compagno è finita: la donna non ha accettato questa situazione e, anzi, ha sostenuto che il motivo della rottura fosse il nuovo rapporto. Da qui è stata una vera e propria escalation: le macchine delle due vittime sono state incendiate, una bomba carta è stata lanciata sul terrazzo della loro casa sita in via Suvereto. I due hanno subito effettuato la denuncia, ma la coppia di criminali non si è fermata.

L’estorsione

Il 21enne ha messo in atto una vera e propria estorsione: ha contattato telefonicamente la vittima affermando di poter incastrare l’artefice di queste azioni. In cambio voleva una somma di denaro. Ma, tramite un messaggio vocale ricevuto dalla vittima, questi ha riconosciuto l’ex. I poliziotti hanno rintracciato i criminali, ora agli arresti domiciliari.

